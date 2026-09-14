Футболисты «Сибири» завершили первый круг в группе «Золото» на седьмом месте

В минувшее воскресенье завершился первый круг футбольного чемпионата в группе «Золото» Второй лиги. В матче последнего тура первого круга новосибирцы в субботу принимали владикавказскую «Аланию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Игра закончилась со счетом 0:0, хотя только у нападающего хозяев Кирилла Степанова было несколько возможностей принести победу «Сибири».

«Такое приятное внутри ощущение, что ребята все отдали этой игре… Считаю, что до 70-й минуты план работал, и потом показалось, что где-то с 70-й минуты физически нам было тяжело. Но в этом вижу только точку роста нашу»,— заметил после матча главный тренер новосибирцев Вячеслав Комков.

По итогам первого круга «Сибирь» с девятью очками заняла седьмое место из 10. Отставание от «Алании» и пятигорского «Машука-КМВ» составляет два очка, от динамовцев из Брянска и Владивостока — три. Во главе турнирной таблицы с большим отрывом идут московская «Родина-2» (20 очков) и кировское «Динамо» (17).

Валерий Лавский