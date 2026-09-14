«Бабье лето» продолжится в Свердловской области на неделе

В Свердловской области на неделе сохранится теплая погода, при которой среднесуточные показатели превысят климатические нормы. На юге региона значения составляют около +10°, а на севере — от +7° до +8°, сообщили в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В понедельник на территории области продолжит действовать циклон с центром над Зауральем. Атмосферный фронт, разделяющий теплые воздушные массы на севере и холодные на юге, останется над регионом, из-за чего продолжатся дожди. Во вторник циклон сместится на восток, а над Уралом установится промежуточный гребень антициклона. Это приведет к уменьшению облачности и практически полному прекращению осадков. Ночь на среду прогнозируется достаточно холодной. В среду днем Предуралья достигнет южный циклон, выходящий со стороны Черного моря. Основные дожди, связанные с этим атмосферным образованием, ожидаются в четверг. С пятницы над регионом установится антициклон, что ознаменует начало «бабьего лета».

В Екатеринбурге днем 14 сентября, в понедельник, температура упадет до +12°..+14°, будет в основном облачно, дождь — от небольшого до умеренного, ветер западный, 3-8 м/с. Во вторник ночью +11°, днем +15°, в среду — ночью +8°, днем +16°, в четверг — ночью +11°, днем +16°, в пятницу — ночью +8°, днем +16°. На выходных ожидается потепление: 19 сентября ночью до +7°, днем до +18°, 20 сентября ночью до +9°, днем до +1°.

Накануне региональное МЧС предупредило о сильных дождях с порывами ветра до 17 м/с ожидаются на территории Свердловской области 14 сентября.

Ирина Пичурина