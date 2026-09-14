Омский «Авангард» отыграл две шайбы и победил «Металлург» в овертайме

«Авангард» в Омске вырвал победу у магнитогорского «Металлурга». В матче 13 сентября командам пришлось играть овертайм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Основное время закончилось вничью — 2:2. При этом хозяева по ходу матча уступали две шайбы. Отыграться омичи смогли только в третьем периоде благодаря голам Василия Пономарева и Дмитрия Рашевского.

Решающую шайбу в овертайме провел американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски. Он откликнулся на передачу Михаила Гуляева из-за ворот соперника.

В тот же день новосибирская «Сибирь» уступила на своей площадке екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:5. Голы хозяев на счету Даррена Дица и Евгения Кузнецова. Пятую шайбу уральцы провели уже в пустые ворота «Сибири».

«Были ключевые ситуации, когда мы могли и выйти вперед. К сожалению, мы не забили и пропустили два гола, особенно в конце вот этот гол, третий, совсем-совсем ненужный, как говорится»,— заметил после матча главный тренер хозяев Ярослав Люзенков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).

Валерий Лавский