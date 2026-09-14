Перевозка нефти из портов Черного моря подорожала до рекорда

Ставки фрахта на перевозку российской нефти из портов Черного моря, растущие седьмую неделю подряд, обновили исторические максимумы. Стоимость морской перевозки российской нефти танкерами класса Aframax из Новороссийска в Западную Индию и Северный Китай 31 августа — 6 сентября выросла на 2,7% и 3,1%, до $23,2 и $25,7 за баррель соответственно, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Цены на перевозку российского сырья из Новороссийска в Турцию за неделю увеличились на 2,2% ($0,28), до $12,8 за баррель.

Общая конъюнктура этому благоприятствует: риски судоходства в регионе не снижаются, а дополнительному флоту прийти неоткуда, так как Северо-Западу самому не хватает танкеров для перевозки партий Urals, а мировой танкерный флот переходит на Ближний Восток. Рентабельность российского экспорта при высокой стоимости перевозки удается сохранить за счет высокой цены эталонного сорта Brent, указывают аналитики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены с примесью воды».