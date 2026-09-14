Импорт кормов для домашних животных вырос во втором квартале на 21%

В апреле—июне объем поставок кормов для домашних животных из-за пределов РФ вырос на 21,6% год к году, до 15,8 тыс. тонн, в то время как местное производство — всего на 14,3%, до 443,4 тыс. тонн, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Большая часть импорта — 89,5% — пришлась на сухие корма и лакомства.

Гендиректор «Валта Пет Продактс» (производитель и дистрибутор зоотоваров) Ирина Головченко считает, что более высокие темпы роста импорта связаны с низкой базой прошлого года. Пока доля зарубежной продукции на российском рынке остается незначительной: по оценкам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, по итогам 2025 года — 3–4%.

Кроме этого, отмечает Ирина Головченко, определенный рост связан прежде всего с восстановлением поставок отдельных зарубежных брендов после устранения замечаний Россельхознадзора. Как считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в основном рост импорта может быть связан с укреплением рубля в этом периоде, что сделало импортные предложения более привлекательными с точки зрения цены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зверский аппетит к заграничному».