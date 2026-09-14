Какой немец не любит быстрой езды

Открытый чемпионат США закончился в Нью-Йорке эффектной победой Александра Зверева. Переиграв в финале в четырех сетах американца Бена Шелтона, немецкий теннисист с русскими корнями в 29 лет завоевал свой второй за четыре месяца чемпионский титул на турнирах Большого шлема и вышел в лидеры по рейтинговым очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В том, чего добился в этом году двукратный победитель турниров Большого шлема Александр Зверев (слева), велика заслуга его отца и тренера Александра Зверева-старшего (справа)

Фото: Mike Segar / Reuters В том, чего добился в этом году двукратный победитель турниров Большого шлема Александр Зверев (слева), велика заслуга его отца и тренера Александра Зверева-старшего (справа)

Фото: Mike Segar / Reuters

Это было забавно и по-своему трогательно. Реализовав первый же матчбол неберущейся подачей по центру, Александр Зверев на полном серьезе начал готовиться к следующему гейму на приеме. В этот момент — возможно, кульминационный момент всей своей карьеры, новоиспеченный чемпион US Open был полностью сконцентрирован на игре и попросту забыл про счет. Лишь через пару секунд, внезапно осознав произошедшее, он позволил себе улыбнуться во весь рот. И сказал что-то очень хорошее своей тренерской команде, которую уже много лет возглавляет его отец —тоже Александр Зверев. Мужественный человек и заслуженный мастер спорта СССР, добывший в Донецке в 1984 году победное очко в легендарном матче Кубка Дэвиса против сборной Израиля, несмотря на тяжелейшую травму голеностопа.

В этом финале Звереву противостоял другой потомственный теннисный профи Бен Шелтон, чей отец Брайан Шелтон в начале 1990-х годов выиграл два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и забирался в мировом рейтинге на 55-е место.

23-летний левша с накачанными бицепсами и мощной подачей оказался всего лишь вторым представителем США, дошедшим до решающей стадии чемпионата Большого шлема за последние 17 лет.

Первым в 2024 году стал Тейлор Фритц, который в финале US Open в 2024 году уступил Яннику Синнеру. Для американской школы тенниса с ее великими традициями данный факт вроде бы выглядит парадоксальным, но на самом деле в нем нет ничего удивительного. Последней мужской теннисной суперзвездой за океаном был Энди Роддик, который в 2003 году выиграл US Open и возглавил рейтинг АTP, а затем в течение шести лет четырежды уступал в решающих матчах мейджоров Роджеру Федереру. Нескольким следующим поколениям американцев не удавалось претендовать на главные титулы. Для того, чтобы оказывать конкуренцию сначала «большой четверке» — Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею, а затем Синнеру и Карлосу Алькарасу, им просто не хватало таланта и мастерства.

Можно долго рассуждать о том, каким был бы нынешний финал, если бы Синнер, не выступающий после победы на Wimbledon, оставался сейчас в строю и Алькарас находился в оптимальной форме, а не приехал в Нью-Йорк лишенным игровой практики с середины апреля. Зато бесспорно другое. Шелтону, который остановил испанца в марафонском четвертьфинале, представился редчайший шанс добиться без преувеличения исторического достижения для американского тенниса. Имелся у молодого спортсмена с модельной внешностью и личный повод для повышенной мотивации. Вместе с $5,5 млн долларов призовых, положенными за чемпионство, в случае своей победы он получил бы роскошные бонусы по рекламным контрактам с брендами On, Yonex, Rolex, Thorne и Ralph Lauren Fragrances. И горячая нью-йоркская публика готовилась ему в этом всячески помогать.

Но Зверева, который два года назад проиграл на US Open упорный четвертьфинал Фритцу, это отнюдь не смущало. Он заранее отдавал себе отчет в том, что американцы будут шумно приветствовать его неточные подачи и еще до завершения розыгрышей громко радоваться успехам своего соотечественника. К тому же пять побед над Шелтоном, который в предыдущих встречах смог взять у него лишь один сет, придавали немецкому теннисисту дополнительной уверенности. Это был тот самый случай, когда один из теннисистов имел огромное преимущество в опыте участия в столь ответственных матчах. Зверев играл свой шестой финал на мейджорах, а Шелтон — первый, и психологическое давление, которое легло на его фактурные плечи, оказалось слишком тяжким и гнетущим.

Более наглядного подтверждения этой мысли, чем две двойные ошибки, допущенные американцем в стартовом и последнем геймах первого сета, просто не могло быть.

Следующую двойную ошибку Шелтон сделал при счете «ровно» в четвертом гейме второй партии, но она влияния на ход событий не оказала. А вот седьмой гейм на подаче Зверева был принципиальнейшим. В нем вроде бы не случилось ничего особенного. Однако после теперь уже зверевской двойной ошибки счет стал 40:40, и перед американцем открылись реальные перспективы, наконец, выйти вперед. Но Шелтон сразу же их перечеркнул собственной неточностью, и Зверев оставил за собой этот крайне волнительный гейм. А потом был тай-брейк, по ходу которого немецкий теннисист действовал идеально, а Шелтон проиграл пять очков подряд. Раз за разом одному из самых молодых игроков топ-10 не хватало тонкости, тактической мудрости, элементарного терпения и умения сыграть на слабостях своего оппонента.

Поведя 2:0 по партиям, Зверев вроде бы оказался в зоне комфорта, но Шелтон продолжал сопротивляться. В шестом гейме второй ракетке мира пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а в восьмом гейме дело дошло до демонстрации высшего теннисного мастерства, основанного на профессорском знании нюансов. Разыгрывая важное очко при счете 30:30 на своей подаче, Зверев в ходе затяжного обмена ударами выманил Шелтона к сетке и феерично обвел его. И все-таки третий сет к восторгу трибун остался за американцем. В двенадцатом гейме Зверев неожиданно получил 0:40 и на втором сетболе крайне неудачно исполнил резаный удар слета.

Шелтону бы еще поднажать, но тут Звереву снова помог его гигантский опыт.

Понимая, что после успешной концовки предыдущей партии у американца неизбежно подсядет концентрация внимания, он в начале четвертого сета увеличил интенсивность своих действий на задней линии, стал в лучших традициях Карлоса Алькараса мгновенно переходить от обороны к атаке и до кучи один раз буквально расстрелял ринувшегося к сетке соперника, направив мяч ему в тело. Следствием этого стали два брейка — в первом и седьмом геймах, которые лишний раз показали, что для звания чемпиона US Open Шелтон пока сыроват.

В итоге — 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 за 3 часа 32 минуты. Со скрипом и тяжелыми потугами начав этот турнир, Зверев добрался до титула за 23 часа 10 минут игрового времени, затраченного в семи матчах. Дольше, 23 часа 40 минут, к своей победе на мейджорах шел лишь Алькарас также на US Open четыре года назад.

Сыграв за последние четыре месяца три финала мейджоров на разных типах покрытий, покорив также грунтовый Roland Garros и не сумев одолеть лишь Синнера на траве Wimbledon, Зверев, как тот русский мужик, который долго запрягает, совершил феноменальный для своего зрелого возраста скачок в результатах. А еще он вышел на первое место по очкам, набранным с января, опережая на 700 баллов Синнера, который в этом сезоне выиграл на турнирах Большого шлема лишь один титул. До конца года еще остаются три важных турнира — «мастерсы» в Шанхае и Париже, а также туринский Nitto ATP Finals, поэтому итальянец еще может снова вырваться вперед. Но для начала ему требуется залечить травму правого колена. А Зверев ведь тоже не будет сидеть сложа руки.

Евгений Федяков