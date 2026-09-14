Северная Корея провела учения с применением баллистических ракет и БПЛА

Северная Корея 12 сентября провела совместные учения подразделений дальнобойной артиллерии и ракетных войск. ЦТАК передает, что все системы ударных вооружений с точностью 100% нанесли удар по мишени и продемонстрировали «огромную разрушительную силу точечного удара».

Как передает ЦТАК, в учениях участвовали подразделения пяти артиллерийских и ракетных соединений. Армия Северной Кореи задействовала новейшие системы вооружений. В их числе наступательные беспилотники, стратегические крылатые ракеты, огнеметные РСЗО крупного калибра и тактические баллистические ракеты.

Генерал-майор Ю Чхан Сон заявил, что одной из задач учений было повышение автоматизации управления боевыми системами. Он добавил, что КНДР продолжит наращивать готовность к нанесению контрудара.

Объединенное командование штабов Южной Кореи 12 сентября сообщало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Они пролетели около 250 км. Агентство «Рёнхап» указывало, что КНДР запустила ракеты на следующий день после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.