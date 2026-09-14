Северная Корея провела учения с применением баллистических ракет и БПЛА
Северная Корея 12 сентября провела совместные учения подразделений дальнобойной артиллерии и ракетных войск. ЦТАК передает, что все системы ударных вооружений с точностью 100% нанесли удар по мишени и продемонстрировали «огромную разрушительную силу точечного удара».
Как передает ЦТАК, в учениях участвовали подразделения пяти артиллерийских и ракетных соединений. Армия Северной Кореи задействовала новейшие системы вооружений. В их числе наступательные беспилотники, стратегические крылатые ракеты, огнеметные РСЗО крупного калибра и тактические баллистические ракеты.
Генерал-майор Ю Чхан Сон заявил, что одной из задач учений было повышение автоматизации управления боевыми системами. Он добавил, что КНДР продолжит наращивать готовность к нанесению контрудара.
Объединенное командование штабов Южной Кореи 12 сентября сообщало, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Они пролетели около 250 км. Агентство «Рёнхап» указывало, что КНДР запустила ракеты на следующий день после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.
Пхеньян не в первый раз привязывает ракетные и артиллерийские демонстрации к военной активности США и их союзников. Еще в 2023 году Ким Ё Чен напрямую связала ракетные программы КНДР с динамикой военной активности США на Корейском полуострове, а в марте 2024 года стрельбы дальнобойной артиллерии предположительно стали ответом на американо-южнокорейские учения Freedom Shield. Поэтому учения, проведенные вскоре после маневров Южной Кореи, США и Японии, вписываются в эту наблюдавшуюся прежде схему взаимных военных сигналов.
Акцент на автоматизации управления боевыми системами означает, что для Пхеньяна важна не только демонстрация самих вооружений, но и способность подразделений действовать быстрее и согласованнее. Похожая формулировка уже звучала: в декабре 2025 года запуск стратегических крылатых ракет объявлялся проверкой готовности профильных подразделений к нанесению контрудара и их боеспособности. Нынешнее заявление генерал-майора Ю Чхан Сона о продолжении наращивания готовности к контрудару продолжает тот же мотив — подчеркивать готовность к ответному удару, а не только наличие новых систем.