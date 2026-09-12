Северная Корея запустила несколько баллистических ракет
Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование штабов Южной Кореи.
Южнокорейское командование уточнило, что баллистические ракеты были выпущены из северокорейского района Вонсан. Они пролетели около 250 км.
«Ренхап» отмечает, что запуск ракет произошел на следующий день после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии в международных водах вблизи острова Ченджу.
В предшествующих эпизодах Пхеньян трактовал совместную военную активность США и Южной Кореи как повод для ответной демонстрации. В августе 2023 года КНДР заявляла, что запустила две баллистические ракеты в ответ на полет американского стратегического бомбардировщика B-1B над Восточным и Западным морями Кореи, а в мае 2024 года залп произошел через день после того, как южнокорейские F-35A и американские F-22 Raptor провели имитацию воздушного боя. Поэтому нынешний запуск может восприниматься не только как испытание вооружений, но и как сигнал в ответ на действия союзников.
Такая логика создает риск быстрого обмена военными демонстрациями. В июне 2022 года США и Южная Корея провели совместные ракетные учения менее чем через сутки после северокорейского залпа, то есть пуск стал поводом для оперативного усиления военной активности с другой стороны. Для региона это означает рост напряженности, а для судов в районе возможного падения ракет — необходимость учитывать опасность столкновения с обломками: после запусков КНДР в ноябре 2022 года японская береговая охрана специально предупреждала об этом экипажи и предписывала сообщать об обнаружении обломков властям.