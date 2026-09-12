Северная Корея запустила несколько баллистических ракет

Составлено ИИ-Ассистентъ

В предшествующих эпизодах Пхеньян трактовал совместную военную активность США и Южной Кореи как повод для ответной демонстрации. В августе 2023 года КНДР заявляла, что запустила две баллистические ракеты в ответ на полет американского стратегического бомбардировщика B-1B над Восточным и Западным морями Кореи, а в мае 2024 года залп произошел через день после того, как южнокорейские F-35A и американские F-22 Raptor провели имитацию воздушного боя. Поэтому нынешний запуск может восприниматься не только как испытание вооружений, но и как сигнал в ответ на действия союзников.

Такая логика создает риск быстрого обмена военными демонстрациями. В июне 2022 года США и Южная Корея провели совместные ракетные учения менее чем через сутки после северокорейского залпа, то есть пуск стал поводом для оперативного усиления военной активности с другой стороны. Для региона это означает рост напряженности, а для судов в районе возможного падения ракет — необходимость учитывать опасность столкновения с обломками: после запусков КНДР в ноябре 2022 года японская береговая охрана специально предупреждала об этом экипажи и предписывала сообщать об обнаружении обломков властям.