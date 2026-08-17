Осенний недолив

Осенний пик спроса на топливо может наложиться на выход в плановый ремонт крупных НПЗ в России и одного из двух заводов Белоруссии, активно поставляющих топливо в РФ. Снижение белорусских отгрузок может компенсироваться импортом из Индии, однако он, скорее всего, будет перенаправлен на АЗС крупных нефтяных компаний. При этом, отмечают эксперты, потребительский ажиотаж, характерный для начала лета, полностью сошел на нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Новая волна нехватки топлива может прийтись на сентябрь из-за плановых ремонтов на крупных российских предприятиях и белорусском Новополоцком НПЗ («Нафтан»), утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией на топливном рынке. Новополоцкий НПЗ — один из двух НПЗ Белоруссии, его установленная мощность, как и у Мозырского НПЗ, составляет 12 млн тонн в год.

Белоруссия активно замещает своими объемами упавшую выработку заводов РФ. Как сообщал Reuters, в июле страна поставила рекорд отгрузок топлива в РФ, составивший 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизтоплива.

Однако в начале августа отгрузки белорусского топлива начали сокращаться.

Так, по оценкам источника “Ъ” в отрасли, продажи железнодорожных партий белорусского бензина в РФ с 20 июля по 12 августа составили 21 тыс. тонн против 165 тыс. тонн за 22 июня — 17 июля. По дизтопливу наблюдается схожая динамика: реализация железнодорожных партий за тот же период сократилась до 8,5 тыс. тонн против 115,9 тыс. тонн соответственно. По словам источника “Ъ” в отрасли, участники рынка снизили покупки белорусского топлива в надежде на улучшение ситуации с производством бензина в РФ в августе.

Мозырский и Новополоцкий НПЗ в Белоруссии суммарно могут производить около 3,5 млн тонн в год, из них чуть более 2 млн тонн в год приходится на экспорт, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Таким образом, поясняет он, среднемесячный экспортный потенциал каждого предприятия составляет чуть более 80 тыс. тонн. Для сравнения: внутренний спрос на автобензин в РФ составляет около 40 млн тонн в год (3,3 млн тонн в месяц), добавляет эксперт.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что ремонты на Новополоцком НПЗ в первую очередь отразятся на потребителях в Поволжье, которые зависели от поставок топлива с этого завода. По его словам, это приведет к сокращению доступности топлива для трейдеров и независимых АЗС, поскольку у завода нет своих сетей на территории России и значительная часть его бензина реализовывалась через трейдеров.

Помимо Новополоцкого НПЗ, в сентябре в плановый ремонт выходят и крупные российские заводы, например ТАИФ.

Дополнительный риск, указывают участники рынка в беседе с “Ъ”, создают атаки на НПЗ, которые остаются непредсказуемым фактором и могут наложиться на и без того ограниченное предложение в сентябре—октябре.

Снижение объемов отгрузок топлива из Белоруссии в августе может быть частично компенсировано морскими поставками из Индии. Но такой товар, по словам источников “Ъ”, вероятнее всего, пойдет на АЗС вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК), минуя биржевой рынок. По данным Bloomberg, первые 60 тыс. тонн индийского бензина компании Nayara Energy были доставлены в Мурманск в начале августа. По оценке источников Reuters, общий объем ежемесячного импорта топлива в РФ может достичь 400 тыс. тонн.

Розничные цены на топливо в России тем временем продолжают рост. С начала года по 12 июля розничные цены на АЗС по РФ на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли на 7,4%, до 67,03 руб. и 72,14 руб. за 1 л соответственно, следует из данных ЦДУ ТЭК, которые есть в распоряжении “Ъ”. Дизтопливо за тот же период подорожало на 12,1%, до 86,85 руб. за 1 л.

При этом разрыв между крупными ВИНК и независимыми АЗС оказался многократным.

Так, у ВИНК с начала года по середину июля розничные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 4,98% и 4,82% соответственно. У независимых операторов рост оказался в восемь-десять раз сильнее — 39,56% на АИ-92 и 44,63% на АИ-95.

Сентябрь и октябрь традиционно отличаются пиковым спросом на нефтепродукты, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. По его словам, в этот период экономическая активность резко возрастает, что провоцирует одновременный рост потребления всех видов топлива. Вместе с тем, отмечает эксперт, невозможно отказываться от плановых ремонтов, и перед регуляторами стоит сложная задача по обеспечению баланса рынка. Однако, добавляет господин Дьяченко, потребительская паника, характерная для начала лета, полностью утихла, а адаптация покупателей к новым условиям привела к снижению оптовых цен на вторичном рынке нефтепродуктов.

Базовый сценарий на сентябрь—октябрь — волатильная стабилизация с сохранением региональных перекосов, полагает директор NEFT Research по внешним коммуникациям Дмитрий Прокофьев. «Сентябрь принесет постепенное снижение ажиотажного спроса, что создаст основу для стабилизации,— уверен он.— Структурные проблемы — дефицит перерабатывающих мощностей, логистические ограничения и зависимость от импорта — сохраняются». По его мнению, ключевыми факторами, определяющими развитие событий, станут скорость восстановления российских НПЗ, объемы импортных поставок, стабильность работы белорусских НПЗ и решения по экспорту.

Ольга Озембловская