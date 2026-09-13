«Трудно представить такое количество банок»

В ходе визита в Воронежскую область 11 сентября заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев совместно с губернатором Александром Гусевым поучаствовал в открытии завода алюминиевых банок для напитков «Альба Воронеж» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» с инвестициями в 11 млрд руб. Затем уже без господина Гусева зампред Госдумы запустил новую линию розлива в банку продукции Воронежского пивзавода и отметил его 90-летие. За мероприятиями наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Альба Воронеж» был построен за рекордные 11 месяце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Завод «Альба Воронеж» был построен за рекордные 11 месяце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для церемонии открытия завода алюминиевой тары ООО «Альба Воронеж» в ОЭЗ «Центр» в здании предприятия оборудовали просторный зал с большими панорамными окнами, за которыми находился производственный цех. Гостям расставили стулья: часть из них — для сотрудников и чиновников — была подписана, на других просто значилось слово «пресса». Перед началом церемонии ведущая предупредила, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо будет спуститься на первый этаж — в укрытие. К счастью, делать этого не пришлось.

Новое предприятие презентовали в ролике, который транслировался на экран перед сценой. В нем было отмечено, что завод удалось построить за 11 месяцев. Его площадь составляет 50 тыс. кв. м, а земельного участка — 11,6 га. Мощность завода достигает 4 тыс. алюминиевых банок в минуту, что, по расчетам компании, «позволит покрыть до трети потребностей отечественного рынка».

Гендиректор и учредитель «Альба Воронеж» Иван Чечушков, поднявшись на сцену, рассказал, что с момента подписания договора на резидентство в ОЭЗ до выдачи разрешения на стройку прошел один месяц. «Как быстро мы смогли двигаться здесь вместе»,— заметил господин Чечушков.

Зампред Госдумы Алексей Гордеев в своем выступлении тоже отметил «фантастические сроки создания этого прекрасного завода». «Такое ощущение, что вас не касаются проблемы экономики, и вы как будто миновали их со своими технологическими и инвестиционными возможностями: 11 млрд руб. — это серьезный вклад»,— сказал господин Гордеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гордеев на церемонии открытия завода «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Алексей Гордеев на церемонии открытия завода «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев поделился, что годовая мощность завода составляет 1 млрд банок: «Трудно себе представить такое количество, у меня в голове эти цифры не умещаются». Зампред Госдумы также посетовал, что один из инвесторов — основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев — не смог приехать на открытие предприятия.

Глава Воронежской области Александр Гусев добавил, что производимая на заводе «Альба Воронеж» алюминиевая тара «является экологичной и оставляет минимальный углеродный след».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусев на церемонии открытия завода «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Гусев на церемонии открытия завода «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После этого господа Гусев, Гордеев и Чечушков символически дали старт работе предприятия, потянув вверх установленный на стойке сцены «ключ», имитирующий открытие банки с напитком. В этот момент вокруг сцены с шипящим звуком появился пар.

Далее для присутствовавших на церемонии чиновников провели экскурсию по заводу. В производственном цеху было очень громко, поэтому их снабдили специальными наушниками, чтобы слышать знакомившего с предприятием гендиректора. Остальным гостям, включая журналистов, раздали одноразовые беруши — видимо, с противоположной целью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия по предприятию «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экскурсия по предприятию «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рабочих было практически не заметно. Корреспонденту «Ъ-Черноземье» удалось насчитать не больше десятка человек, занятых в выпуске. Как ранее объяснял глава предприятия, основные производственные процессы полностью автоматизированы.

Когда гости и руководство завода оказались в складской части предприятия, их речь стала более различимой. Оглядев партию готовых брендированных банок с надписью «Воронежское Жигулевское», Алексей Гордеев спросил у Ивана Чечушкова, в чем тот видит «основное преимущество завода». «Для меня это скорость»,— ответил господин Чечушков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также чиновникам показали столовую, душевые и раздевалки для рабочих. Присутствовавший в составе делегации мэр Воронежа Сергей Петрин отметил, что помещения для переодевания на предприятии «даже лучше, чем в некоторых спортзалах».

«Здесь возникает кластер по переработке алюминиевой банки и производству металлического листа, из которого можно будет сделать новую тару — безотходное производство. Радуешься, когда в наши непростые времена возникают такие предприятия»,— пояснил Алексей Гордеев на пресс-подходе.

Александр Гусев же отметил, что на заводе «Альба Воронеж» планируется создание еще одной линии, поэтому «сумма инвестиций будет существенно больше 11 млрд руб.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Склад тары на заводе «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Склад тары на заводе «Альба Воронеж»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сразу после открытия этого производства зампред Госдумы поучаствовал в запуске новой линии розлива продукции в алюминиевую банку на Воронежском пивоваренном заводе компании «Балтика». Господин Гусев на сей раз его не сопровождал. В проект вложено 260 млн руб., а мощность оборудования составляет 40 тыс. банок в час. «Больше не получается»,— объяснил Алексею Гордееву гендиректор «Балтики» Дмитрий Визер.

Первой на новой линии разлили партию пива, выпускаемого под брендом «Воронежское Жигулевское». Запуск приурочили к 90-летию Воронежского пивзавода. В честь юбилея предприятия зампред Госдумы также наградил лучших сотрудников завода — в специально отведенном малом зале в административном здании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия пива «Воронежское Жигулевское» на новой линии пивзавода «Балтика»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Партия пива «Воронежское Жигулевское» на новой линии пивзавода «Балтика»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В 2013 году стояла задача закрыть этот завод. Было тяжело, тогда экономика и потребление подвигали к этому решению. Но мы, воронежцы, предложили встречный план действий и убедили компанию, что предприятие нам очень дорого. Поэтому меня можно тоже считать маленьким членом вашего коллектива»,— вспомнил господин Гордеев.