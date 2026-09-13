«Трудно представить такое количество банок»
Зампред Госдумы открыл предприятие тары под Воронежем и линию местного пивзавода
В ходе визита в Воронежскую область 11 сентября заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев совместно с губернатором Александром Гусевым поучаствовал в открытии завода алюминиевых банок для напитков «Альба Воронеж» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» с инвестициями в 11 млрд руб. Затем уже без господина Гусева зампред Госдумы запустил новую линию розлива в банку продукции Воронежского пивзавода и отметил его 90-летие. За мероприятиями наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.
Завод «Альба Воронеж» был построен за рекордные 11 месяце
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Для церемонии открытия завода алюминиевой тары ООО «Альба Воронеж» в ОЭЗ «Центр» в здании предприятия оборудовали просторный зал с большими панорамными окнами, за которыми находился производственный цех. Гостям расставили стулья: часть из них — для сотрудников и чиновников — была подписана, на других просто значилось слово «пресса». Перед началом церемонии ведущая предупредила, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо будет спуститься на первый этаж — в укрытие. К счастью, делать этого не пришлось.
Новое предприятие презентовали в ролике, который транслировался на экран перед сценой. В нем было отмечено, что завод удалось построить за 11 месяцев. Его площадь составляет 50 тыс. кв. м, а земельного участка — 11,6 га. Мощность завода достигает 4 тыс. алюминиевых банок в минуту, что, по расчетам компании, «позволит покрыть до трети потребностей отечественного рынка».
Гендиректор и учредитель «Альба Воронеж» Иван Чечушков, поднявшись на сцену, рассказал, что с момента подписания договора на резидентство в ОЭЗ до выдачи разрешения на стройку прошел один месяц. «Как быстро мы смогли двигаться здесь вместе»,— заметил господин Чечушков.
Зампред Госдумы Алексей Гордеев в своем выступлении тоже отметил «фантастические сроки создания этого прекрасного завода». «Такое ощущение, что вас не касаются проблемы экономики, и вы как будто миновали их со своими технологическими и инвестиционными возможностями: 11 млрд руб. — это серьезный вклад»,— сказал господин Гордеев.
Алексей Гордеев на церемонии открытия завода «Альба Воронеж»
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Алексей Гордеев поделился, что годовая мощность завода составляет 1 млрд банок: «Трудно себе представить такое количество, у меня в голове эти цифры не умещаются». Зампред Госдумы также посетовал, что один из инвесторов — основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев — не смог приехать на открытие предприятия.
Глава Воронежской области Александр Гусев добавил, что производимая на заводе «Альба Воронеж» алюминиевая тара «является экологичной и оставляет минимальный углеродный след».
Александр Гусев на церемонии открытия завода «Альба Воронеж»
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
После этого господа Гусев, Гордеев и Чечушков символически дали старт работе предприятия, потянув вверх установленный на стойке сцены «ключ», имитирующий открытие банки с напитком. В этот момент вокруг сцены с шипящим звуком появился пар.
Далее для присутствовавших на церемонии чиновников провели экскурсию по заводу. В производственном цеху было очень громко, поэтому их снабдили специальными наушниками, чтобы слышать знакомившего с предприятием гендиректора. Остальным гостям, включая журналистов, раздали одноразовые беруши — видимо, с противоположной целью.
Экскурсия по предприятию «Альба Воронеж»
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Рабочих было практически не заметно. Корреспонденту «Ъ-Черноземье» удалось насчитать не больше десятка человек, занятых в выпуске. Как ранее объяснял глава предприятия, основные производственные процессы полностью автоматизированы.
Когда гости и руководство завода оказались в складской части предприятия, их речь стала более различимой. Оглядев партию готовых брендированных банок с надписью «Воронежское Жигулевское», Алексей Гордеев спросил у Ивана Чечушкова, в чем тот видит «основное преимущество завода». «Для меня это скорость»,— ответил господин Чечушков.
Производство алюминиевых банок на заводе «Альба Воронеж»
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Также чиновникам показали столовую, душевые и раздевалки для рабочих. Присутствовавший в составе делегации мэр Воронежа Сергей Петрин отметил, что помещения для переодевания на предприятии «даже лучше, чем в некоторых спортзалах».
«Здесь возникает кластер по переработке алюминиевой банки и производству металлического листа, из которого можно будет сделать новую тару — безотходное производство. Радуешься, когда в наши непростые времена возникают такие предприятия»,— пояснил Алексей Гордеев на пресс-подходе.
Александр Гусев же отметил, что на заводе «Альба Воронеж» планируется создание еще одной линии, поэтому «сумма инвестиций будет существенно больше 11 млрд руб.».
Склад тары на заводе «Альба Воронеж»
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Сразу после открытия этого производства зампред Госдумы поучаствовал в запуске новой линии розлива продукции в алюминиевую банку на Воронежском пивоваренном заводе компании «Балтика». Господин Гусев на сей раз его не сопровождал. В проект вложено 260 млн руб., а мощность оборудования составляет 40 тыс. банок в час. «Больше не получается»,— объяснил Алексею Гордееву гендиректор «Балтики» Дмитрий Визер.
Первой на новой линии разлили партию пива, выпускаемого под брендом «Воронежское Жигулевское». Запуск приурочили к 90-летию Воронежского пивзавода. В честь юбилея предприятия зампред Госдумы также наградил лучших сотрудников завода — в специально отведенном малом зале в административном здании.
Партия пива «Воронежское Жигулевское» на новой линии пивзавода «Балтика»
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«В 2013 году стояла задача закрыть этот завод. Было тяжело, тогда экономика и потребление подвигали к этому решению. Но мы, воронежцы, предложили встречный план действий и убедили компанию, что предприятие нам очень дорого. Поэтому меня можно тоже считать маленьким членом вашего коллектива»,— вспомнил господин Гордеев.