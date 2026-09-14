Дептранс Москвы: в этом сезоне спрос на арендные электросамокаты вырос на 25%

В России снова начала расти аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Количество таких аварий за восемь месяцев текущего года выросло почти на 40%. В регионах считают, что рост аварийности связан с неаккуратной ездой граждан на личных электросамокатах, а также нехваткой инфраструктуры и культуры езды. Определенный вклад в статистику обеспечивают курьеры-доставщики, использующие для работы электровелосипеды, отмечает эксперт.

Последние данные об авариях с участием средств индивидуальной мобильности опубликованы на сайте ГИБДД. За восемь месяцев 2026 года таких ДТП произошло 3,4 тыс., что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погиб 51 человек (-1,9% год к году), ранено 3,6 тыс. (+40% год к году). 2,3 тыс. (68%) аварий, попавших в статистику ГИБДД, произошли из-за нарушения ездоками правил дорожного движения.

В дептрансе Москвы, комментируя статистику, отметили, что в этом сезоне спрос на поездки на арендных электросамокатах «значительно вырос»: совершено суммарно на 25% (на 11 млн по сравнению с прошлым годом) больше поездок. Среднесуточный показатель вырос на 20% (на 60 тыс. поездок). «Устойчивую динамику демонстрирует и использование личных электросамокатов»,— отмечают в дептрансе. Там напоминают, что город ранее внедрил обязательную верификацию пользователей через mos ID, организовал 420 медленных зон и ввел автоматическое ограничение скорости самокатов до 25 км/ч.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокаты катятся вверх по статистике».