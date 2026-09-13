Голевой пас Батракова помог «Галатасараю» возглавить таблицу чемпионата Турции

Российский полузащитник Алексей Батраков сделал свое первое результативное действие в составе турецкого футбольного клуба «Галатасарай». Россиянин отдал голевую передачу в матче пятого тура чемпионата Турции против «Коджаэлиспора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Батраков

Фото: Abdulhamid Hosbas / Anadolu / AFP Алексей Батраков

Фото: Abdulhamid Hosbas / Anadolu / AFP

Алексей Батраков вышел на замену на 59-й минуте. В результате его передачи на 71-й минуте защитник Абдюлькерим Бардакджи забил гол, и счет стал 1:0. Гол принес «Галатасараю» победу в матче.

Алексею Батракову 21 год. С 2024-го он выступал за московский ФК «Локомотив». 20 августа клуб объявил, что спортсмен переходит в «Галатасарай». Алексей Батраков подписал контракт на пять лет. Он дебютировал за клуб 29 августа в матче третьего тура чемпионата Турции с «Гёзтепе».