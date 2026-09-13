Лидер подпустил к себе «Спартак»

Восьмой тур чемпионата России по футболу завершился матчем «Краснодара» с «Акроном», в котором лидер довольствовался лишь ничьей 1:1. Тольяттинцы даже были близки к победе, так как вели на протяжении долгого времени и пропустили обидный гол после ошибки вратаря Виталия Гудиева на 87-й минуте. Кубанцы допустили вторую осечку подряд и подпустили к себе конкурентов, в том числе «Спартак», который уверенно обыграл «Ростов» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Спартак»—«Ростов»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Матч «Спартак»—«Ростов»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

После впечатляющей победы над «Зенитом» в игре «Спартака» произошел спад, и он потерял пять очков в следующих двух матчах. Без своего лидера Эсекьеля Барко, у которого возникли проблемы со здоровьем, красно-белые добились только ничьей с «Оренбургом» и потерпели поражение в дерби с «Динамо». Действительно, в отсутствие аргентинского плеймейкера, а также травмированного опорника Руслана Литвинова сразу просела средняя линия команды, при этом план Б или, точнее, план без Б (Барко) не сработал. Вроде бы напрашивался перевод на его позицию Жедсона Фернандеша, но главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо продолжал использовать португальского универсала в роли правого защитника. К тому же затянулась игровая адаптация нападающего Мирлинда Даку, который пока даже не имеет твердого места в стартовом составе.

К матчу с «Ростовом» Барко все-таки вернулся, но только в заявку, и было неизвестно, выйдет ли он на поле. Зато Карседо перевел в центр Жедсона. Тем не менее и в этой расстановке «Спартак» поначалу выглядел не лучшим образом. Первые минут 15 он вообще не мог зацепиться за мяч, попав под прессинг ростовчан, и едва не пропустил с углового, когда голкипер Александр Максименко еле справился с ударом головой Никиты Бабакина. К середине первого тайма хозяева «Лукойл Арены» все же постепенно раскочегарились, но никаких хлопот 18-летнему вратарю гостей Артему Петрову по-прежнему не доставляли.

Однако на 26-й минуте красно-белые сделали гол из ничего. Пабло Солари бросил аут на подключившегося в атаку Даниила Денисова, правый защитник закинул мяч в штрафную площадь, а Жедсон головой переправил его в сетку.

«Ростов» тоже чуть не соорудил гол на ровном месте, когда центральный защитник столичного клуба Александер Джику, несмотря на двухметровую фору, вчистую проиграл забег на фланге Олакунле Олусегуну. Дальше нигериец отдавал передачу Тимуру Сулейманову на пустые ворота, и только благодаря напарнику Джику Срджану Бабичу «Спартак» избежал неприятностей. А удар Давида Семенчука на угловом уже не представлял для Максименко опасности. В конце первого тайма Жедсон попробовал заработать пенальти, когда отнял мяч у Игора Ногейры в чужой штрафной и упал в единоборстве с Петровым, но юный голкипер не дал повода для назначения 11-метрового.

В дебюте второго тайма Петров несколько раз выручил гостей, в том числе после мощного удара Манфреда Угальде. Однако в том эпизоде все испортил Ногейра, попав по ноге подобравшему мяч Наилю Умярову. Ассистенты на VAR пригласили главного судью Ивана Абросимова к монитору, и в этой ситуации он назначил пенальти. Хотя Петров угадал, куда будет бить Солари, на сей раз спасти команду ему не удалось, и на 55-й минуте «Спартак» повел 2:0.

Потом, правда, подопечные Карседо уступили инициативу и больше оборонялись, оберегая достигнутый результат. Периодически у их ворот было довольно напряженно. Впрочем, каких-то грубых ошибок они не допустили, а в концовке добили «Ростов». Петров продолжал ловить все, что можно, и отбил сложный удар Денисова с дальней дистанции. Но на 89-й минуте москвичи улетели в контратаку по левому краю, Игорь Дмитриев прострелил на дальнюю штангу, и Никита Массалыга поразил пустой створ. Затем у гостей еще нарвался на вторую желтую карточку Константин Кучаев за фол против Даку, и хозяева уверенно оформили крупную победу 3:0. А Барко в этом матче даже не понадобился.

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У «Спартака», «Динамо» и ЦСКА стало по 16 очков. По дополнительным показателям красно-белые заняли второе место, бело-голубые — третье, а красно-синие — четвертое. Оставалось узнать, как сыграет лидер чемпионата. «Краснодар» принимал «Акрон», располагавшийся на 15-й строчке, и, наверное, мало кто сомневался в его победе над аутсайдером. В предыдущей встрече с «Крыльями Советов» кубанцы упустили ее при счете 2:0 в свою пользу, но сейчас ничто не предвещало серьезных трудностей, тем более что забить тольяттинцам не проблема. Больше них в премьер-лиге пропускает только «Родина».

Однако первым неожиданно забил на 13-й минуте «Акрон». Роберто Фернандес и Вячеслав Бардыбахин довели мяч в штрафной до Константина Марадишвили, который рикошетом от центрального защитника хозяев Витора Тормены закатил его в ворота. Жуан Батши вроде бы быстро восстановил равенство с передачи Дугласа Аугусто, но перед этим забрался в маленький офсайд, и его гол отменили. «Акрон» тем временем совсем осмелел и продолжал играть в атаку. У Жилсона Беншимола был хороший момент еще раз пробить Станислава Агкацева, а он как-то легкомысленно к нему отнесся.

Вообще погонял черно-зеленых в первом тайме нападающий сборной Кабо-Верде прилично. Ближе к перерыву активизировался и лидер «Краснодара» Джон Кордоба. После его контакта в штрафной с Родригу Эшковалом арбитр Василий Казарцев даже указал на 11-метровую отметку. Но на VAR не одобрили такое решение, и он был вынужден амнистировать португальского защитника гостей, который действительно чисто сыграл в подкате. Вот одноклубника Бардыбахина Эшковал атаковал грубо, бабахнув тому ногой по лицу, но, естественно, за это никакого наказания не последовало.

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На второй тайм главный тренер кубанцев Мурад Мусаев выпустил под Беншимола Валентина Пальцева, тем более что кабовердец посадил замененного Илью Ваханию на карточку. Явно требовались и перестановки, направленные на усиление атаки, учитывая, что впереди игра у его подопечных по-прежнему не ладилась. Не помог и стандарт с точной подачей на Тормену, когда голкипер тольяттинцев Виталий Гудиев отвел угрозу только благодаря правильно выбранной позиции. В итоге добавить креатива были призваны со скамейки запасных Хуан Боселли и Даниил Уткин.

Давление на штрафную «Акрона» заметно возросло, а Жубал мог забить с углового, но Гудиев показал, что у него и с реакцией все в порядке.

Гости терпеливо и организованно действовали в обороне, а если что, то Гудиев притягивал к себе все мячи. Да и удача сопутствовала им, ведь иначе как сказочным фартом промах Уткина из вратарской площади после прострела Кордобы трудно объяснить.

И все-таки на 87-й минуте Гудиев совершил ошибку, которая привела к голу. Уже забрав простой верховой мяч, при приземлении вратарь столкнулся с партнером по команде Карленом Оганесяном и выронил его из рук, а Боселли оказался тут как тут и уже не промахнулся по пустым воротам. Хозяева попытались дожать «Акрон», но больше Гудиев не ошибался, и матч завершился вничью 1:1. «Краснодар» второй раз подряд не сумел выиграть, и теперь в его активе 20 очков.

Александр Ильин