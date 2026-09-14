Цены на металлургический уголь на азиатских рынках выросли на треть с начала года

Нарастающий дефицит металлургического угля на азиатских рынках повышает интерес к российскому сырью. В первую неделю сентября цены на условиях FOB Дальний Восток достигли $176 за тонну, увеличившись на треть с начала года, и даже была заключена сделка на поставку 40 тыс. тонн российского угля марки К в Китай по $267 за тонну. Эксперты считают нехватку временной и ожидают коррекции цен во втором полугодии.

Азиатский рынок металлургического угля по итогам первой недели сентября остается напряженным из-за дефицита, констатируют аналитики NEFT Research в своем исследовании. Китайские потребители переключаются на российскую продукцию — подтверждена сделка на 40 тыс. тонн угля марки К по $267 за тонну на условиях CFR Китай с отгрузкой в октябре. Индийские покупатели сохраняют осторожность, считая текущий ценовой рост временным. «Европейский рынок коксующегося угля сталкивается с разнонаправленными факторами: спрос остается сдержанным из-за сезонного затишья и рецессии в строительном секторе,— поясняют эксперты.— В то же время стремительный рост затрат на энергоносители и логистику на фоне рекордного обмеления рек вынуждает производителей повышать цены даже при слабой покупательской активности». Рынок ожидает восстановления монгольских поставок, которые могут изменить баланс спроса и предложения, указывают они.

В конце года на мировом рынке коксующегося угля сформировался мощный восходящий тренд, который, по оценкам партнера NEFT Research Александра Котова, может сохраниться вплоть до конца первого квартала 2027 года. Текущий рост фундаментально обусловлен тремя факторами — замедлением добычи в Китае из-за жестких экологических проверок на шахтах, высоким спросом со стороны Индии и проблемами с добычей у ключевых экспортеров в Австралии, где малейшее ухудшение погоды в сезон дождей (с ноября по февраль) оборачивается срывом поставок.

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