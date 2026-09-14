Кокса железно не хватает

Нарастающий дефицит металлургического угля на азиатских рынках повышает интерес к российскому сырью. В первую неделю сентября цены на условиях FOB Дальний Восток достигли $176 за тонну, увеличившись на треть с начала года, и даже была заключена сделка на поставку 40 тыс. тонн российского угля марки К в Китай по $267 за тонну. Эксперты считают нехватку временной и ожидают коррекции цен во втором полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Азиатский рынок металлургического угля по итогам первой недели сентября остается напряженным из-за дефицита, констатируют аналитики NEFT Research в своем исследовании. Китайские потребители переключаются на российскую продукцию — подтверждена сделка на 40 тыс. тонн угля марки К по $267 за тонну на условиях CFR Китай с отгрузкой в октябре. Индийские покупатели сохраняют осторожность, считая текущий ценовой рост временным. «Европейский рынок коксующегося угля сталкивается с разнонаправленными факторами: спрос остается сдержанным из-за сезонного затишья и рецессии в строительном секторе,— поясняют эксперты.— В то же время стремительный рост затрат на энергоносители и логистику на фоне рекордного обмеления рек вынуждает производителей повышать цены даже при слабой покупательской активности». Рынок ожидает восстановления монгольских поставок, которые могут изменить баланс спроса и предложения, указывают они.

По данным NEFT Research на 6 сентября, стоимость тонны коксующегося угля марки Ж на условиях FOB Дальний Восток составила $176, увеличившись за неделю на 2,9% и с начала года — на 32,3%. На условиях FOB Финский залив рост составил 7,2% и 27,9% соответственно — до $151,1 за тонну, FOB Азово-Черноморский бассейн — 7,7% и 25,7% соответственно, до $157,1 за тонну.

Индия, Китай — уголь, дорожай

В конце года на мировом рынке коксующегося угля сформировался мощный восходящий тренд, который, по оценкам партнера NEFT Research Александра Котова, может сохраниться вплоть до конца первого квартала 2027 года. Текущий рост фундаментально обусловлен тремя факторами — замедлением добычи в Китае из-за жестких экологических проверок на шахтах, высоким спросом со стороны Индии и проблемами с добычей у ключевых экспортеров в Австралии, где малейшее ухудшение погоды в сезон дождей (с ноября по февраль) оборачивается срывом поставок.

В сентябре цены достигли уровней весны 2024 года. Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что значимая часть шахт в китайской провинции Шаньси при совокупной мощности 45 млн тонн в год простаивает. При этом ясности по срокам восстановления поставок из Монголии пока нет — там сохраняются проблемы с топливом. В то же время хороший рост внутренних цен на сталь в Индии позволяет потребителям принимать такую высокую стоимость сырья.

Александр Новак, вице-премьер, о поставках в Китай, 4 сентября: В нынешнем году спрос восстанавливается: вывоз коксующегося угля за полугодие прибавил 16%.

Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов предупреждает о временном характере текущего дефицита. По его словам, помимо более медленных темпов роста добычи в Китае после аварий в первом полугодии рынок закладывает риски сокращения монгольского экспорта, однако ситуация с дефицитом дизтоплива прямых подтверждений не находит. Китай планирует восстановить и увеличить объемы собственной добычи, поэтому потенциал роста цен от текущих уровней ограничен. В четвертом квартале возможна коррекция, которая будет зависеть от климатических условий и логистических ограничений.

Для российских угольщиков всплеск спроса заметно улучшит экономику во втором полугодии — Ахмед Алиев прогнозирует кратное увеличение EBITDA относительно первого полугодия. Наибольшую экспозицию имеет «Мечел» — логистика его ключевого экспортного актива «Якутуголь» полностью развернута на восток. В полной мере воспользоваться ралли смогут игроки с собственными коридорами на Дальнем Востоке, например «Эльгауголь». За 2025 год, согласно данным MMI, которые приводит старший аналитик компании «Эйлер» Никанор Халин, почти 90% всего российского экспорта коксующегося угля прошло через погранпереходы и порты Дальнего Востока.

Котировки отольются стали

Рост сырьевых котировок неизбежно транслируется в себестоимость стали. Расход коксующегося угля на одну тонну продукции доменно-конверторным методом составляет около 0,5 тонны. Александр Котов полагает, что рост цен на уголь приведет лишь к падению объемов мировой торговли металлом, снижению загрузки мощностей и череде банкротств неэффективных игроков. Мировой рынок стали остается под давлением китайского экспорта, превышающего 10 млн тонн в месяц. Борис Красноженов предполагает, что цены на сталь останутся близки к текущим уровням до конца года.

Никанор Халин поясняет: исторически неинтегрированные производители Китая (более 50% мировой выплавки) готовы работать в убыток достаточно долго, поэтому эффект поддержки стальных цен со стороны дорогого угля растянется во времени. Для быстрой нормализации потребуется политическое решение Пекина о сокращении производства, аналогичное мерам 2016–2017 годов. А поскольку китайский стальной экспорт остается на исторических максимумах, отмечает эксперт, нормализация баланса без вмешательства государства может занять несколько лет. Никанор Халин ожидает возврата цен на коксующийся уголь к фундаментально обоснованному уровню в $230–240 за тонну по мере восстановления добычи, если сектор стали не совершит разворот и не возникнет новых шоков на стороне предложения.

Полина Трифонова