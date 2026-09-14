ЦБ увеличит капитал представителей держателей облигаций до 10 млн рублей

«Ъ» опросил участников рынка относительно их предложений к консультативному докладу ЦБ «Институты коллективной защиты». Документ был опубликован 26 августа 2026 года и содержит ряд инициатив по улучшению положения держателей облигаций. Такая реформа назрела давно, особенно в условиях увеличения числа дефолтов на долговом рынке, считают эксперты. К тому же текущее регулирование «формировалось, когда выпуски облигаций были рассчитаны на институциональных инвесторов, тогда как сейчас большую часть инвесторов представляют физлица», указывает директор LCPIS Дмитрий Румянцев.

Большую часть положений доклада участники рынка поддержали. Регулятор предлагает обязать эмитентов подробно раскрывать информацию об условиях реструктуризации, обосновывая ее параметры, однако самая значимая часть изменений должна коснуться представителей владельцев облигаций (ПВО).

В частности, Банк России предлагает расширить число случаев, при которых сопровождение выпусков ПВО обязательно. При этом, по замыслу регулятора, все расходы, связанные с функционированием ПВО, также будут возложены на эмитента. Требования к самим ПВО также изменяются: их минимальный капитал вырастет с 10 тыс. руб. до 10 млн руб. ПВО, бездействующие два года подряд, будут исключены из списка лиц, осуществляющих деятельность. По данным регулятора, 85% выпусков облигаций, в отношении которых определен ПВО, обслуживается лишь пятью ПВО, тогда как в реестре ЦБ числятся 54 организации.

В то же время ЦБ предлагает обязать ПВО подавать исковое заявление в суд без отдельного решения ОСВО для защиты прав инвесторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Держателям долгов расписывают права».