Цены в России на полиэтилен могут снизиться к 2030 году на 12–27%

Стоимость полиэтилена к 2030 году будет плавно снижаться вслед за котировками этого вида полимеров в Китае, говорится в обзоре Arthur Consulting. Эксперты пришли к выводу, что цены на полиолефины в РФ напрямую зависят от их уровня в КНР, а также учитывают динамику цен на нефть (корреляция — 96%), в то время как влияние объемов внутреннего производства, потребления и прочих факторов минимально. В то же время для китайского рынка ключевыми факторами, влияющими на ценообразование, выступают объемы внутреннего производства и стоимость сырья.

Прогноз включает три разных сценария, которые учитывают разную динамику котировок нефти от $105 до $55 за баррель, а также выполнение Китаем планов по строительству новых мощностей — от полной реализации до отставания наполовину. Последние два года расхождение было довольно существенным. В 2024 году из запланированных 3,85 млн тонн была введена только половина — 1,9 млн тонн, а в 2025 году это соотношение составило 6,4 млн и 3,95 млн тонн (разница в 38%). Основное влияние на темпы запуска оказали низкая рентабельность из-за профицита предложения и роста издержек, структурное замедление темпов роста экономики и рост использования вторсырья, а также сложности с доступом к капиталу.

В зависимости от фактической реализации этих параметров цена на полиэтилен в Китае может снизиться с $705 за тонну в начале 2026 года до $510–620 за тонну в 2030 году (на 12–27%), а в России — с $1100 до $775–970 за тонну (сокращение на 12–30%). Таким образом, цены на внутреннем рынке Китая останутся ниже, чем на российском, но разрыв сократится до $260–350 при условии постоянных ввозных пошлин на импортное сырье. В результате отечественные производители нарастят ценовое преимущество перед импортом из КНР, что увеличит долю локального сырья в потреблении переработчиками, считают эксперты.

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