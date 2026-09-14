Связанные одной пленкой

Цены в России на наиболее массовый вид полимеров — полиэтилен — могут снизиться к 2030 году на 12–27% в зависимости от конъюнктуры. Практически прямое влияние на них будет оказывать ситуация на ключевом глобальном рынке — китайском. Эксперты указывают, что в мире на отрасль продолжит давить профицит мощностей, а связанное с ним падение цен поставит многих производителей на грань закрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Стоимость полиэтилена к 2030 году будет плавно снижаться вслед за котировками этого вида полимеров в Китае, говорится в обзоре Arthur Consulting. Эксперты пришли к выводу, что цены на полиолефины в РФ напрямую зависят от их уровня в КНР, а также учитывают динамику цен на нефть (корреляция — 96%), в то время как влияние объемов внутреннего производства, потребления и прочих факторов минимально. В то же время для китайского рынка ключевыми факторами, влияющими на ценообразование, выступают объемы внутреннего производства и стоимость сырья.

Прогноз включает три разных сценария, которые учитывают разную динамику котировок нефти от $105 до $55 за баррель, а также выполнение Китаем планов по строительству новых мощностей — от полной реализации до отставания наполовину. Последние два года расхождение было довольно существенным. В 2024 году из запланированных 3,85 млн тонн была введена только половина — 1,9 млн тонн, а в 2025 году это соотношение составило 6,4 млн и 3,95 млн тонн (разница в 38%). Основное влияние на темпы запуска оказали низкая рентабельность из-за профицита предложения и роста издержек, структурное замедление темпов роста экономики и рост использования вторсырья, а также сложности с доступом к капиталу.

Фактор китайских цен

В зависимости от фактической реализации этих параметров цена на полиэтилен в Китае может снизиться с $705 за тонну в начале 2026 года до $510–620 за тонну в 2030 году (на 12–27%), а в России — с $1100 до $775–970 за тонну (сокращение на 12–30%). Таким образом, цены на внутреннем рынке Китая останутся ниже, чем на российском, но разрыв сократится до $260–350 при условии постоянных ввозных пошлин на импортное сырье. В результате отечественные производители нарастят ценовое преимущество перед импортом из КНР, что увеличит долю локального сырья в потреблении переработчиками, считают эксперты.

«Понятно, что могут возникать некие дополнительные факторы, которые в краткосрочной перспективе могут приводить к колебаниям цены, однако в долгосрочном периоде все это сглаживается,— отмечает партнер Arthur Consulting Максим Чудинов.— Важно отметить, что запуск одного из самых крупных в России нефтехимических производств — Балтийского химического завода,— когда бы он ни состоялся, может стать фактором, способствующим ужесточению конкуренции на внутреннем рынке, но в среднесрочной перспективе мы не прогнозируем значимого снижения цен на полиэтилен в РФ».

Глава Rupec Дмитрий Семягин также не ожидает существенного влияния ввода новых мощностей в России на цены. Все новые крупные проекты (Иркутский завод полимеров, Амурский ГХК и Балтийский химический завод) носят в первую очередь экспортный характер, поэтому их запуск не вызовет перенасыщения внутреннего рынка и, как следствие, падения цен, поясняет он.

Дмитрий Семягин отмечает высокую степень влияния на весь мировой рынок нефтехимического сектора КНР как наиболее крупного, быстрорастущего и применяющего агрессивную торговую политику. Это влияние будет увеличиваться по мере закрытия устаревающих мощностей в Европе и Северной Америке, а также реализации всех запущенных проектов в Китае, считает он. Впрочем, оговаривается эксперт, есть важный фактор глобальной политической неопределенности, который невозможно учесть в прогнозе.

Рынок полиэтилена не резиновый

Директор Plastinfo Олег Буркут напоминает, что с 2022 года глобальный рынок полиэтилена страдает от существенного профицита, влияющего на цены (объем выпуска 135 млн тонн). Это привело к снижению среднемировой загрузки мощностей в 2024–2025 годах до 76%. «После наступления профицита прибыль у производителей полиэтилена в Азии и Европе опустилась до рекордно низкого уровня, где держится четвертый год подряд,— указывает господин Буркут.— При этом производство полиэтилена для неинтегрированных производителей близко к убыточному». Он отмечает, что высокозатратные мощности в Азии и Европе выдавливаются с рынка, зажатые между дорогим сырьем и низкими мировыми ценами на полиэтилен.

При этом, указывает глава Plastinfo, к 2030 году профицит увеличится даже с учетом закрытий на 8–10 млн тонн при росте спроса на полиэтилен в лучшем сценарии на 5 млн тонн. Структурный профицит будет давить на цены до конца десятилетия, и с вероятностью 50% цены на этот вид пластика в Китае останутся на уровне $950–1150 за тонну. Но, подчеркивает эксперт, при прогнозировании нужно учитывать инфляционную составляющую (для США это 2,5% в год). Так, если предполагать, что цены на полиэтилен в Китае к 2030 году могут снизиться на 15–20%, то при текущей цене в $1 тыс. за тонну номинальная котировка составит $850 за тонну (снижение на 15%), а в реальном выражении (в долларах 2026 года) окажется на уровне $772 за тонну (снижение на 23%).

В итоге реальная выручка производителей к 2030 году упадет почти на четверть, что для заводов в Европе, Японии и Корее означает глубокие убытки и, вероятно, новые волны закрытий и вывод старых мощностей в Китае. В России внутренние цены на полиэтилен окажутся под сильным давлением, а производители — на грани рентабельности, считает Олег Буркут.

Ольга Мордюшенко