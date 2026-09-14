МЭА: объем переработанной нефти в августе сократился на 4,2 млн б/с

Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки (б/с) — на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. Особенно сильно показатель сократился в странах Ближнего Востока из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов — переработка в Саудовской Аравии упала примерно на 24% год к году, до 2,2 млн б/с.

На фоне нехватки перерабатывающих мощностей в августе резко сократились поставки нефтепродуктов — из стран Персидского залива объем экспорта оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки нефтепродуктов из России сократились почти вдвое к августу 2025 года — до 1,26 млн б/с. Сокращение предложения нефтепродуктов быстро отразилось и на стоимости готового топлива. В еврозоне розничная цена дизеля к началу августа была примерно на 21% выше, чем в феврале. В США рыночные цены в начале сентября превысили $200 за баррель — на 94% выше, чем до начала ближневосточного конфликта.

Чтобы поддерживать работу НПЗ и потребление топлива, рынки продолжили расходовать нефтяные резервы. В августе мировые запасы сократились на 95 млн баррелей — это соответствует среднему изъятию примерно 3,1 млн б/с. С февраля резервы уже сократились на 507 млн баррелей. Запас прочности на рынке быстро сокращается, и, если перебои с добычей, перевозками или работой НПЗ продолжатся, компенсировать новые потери будет все сложнее, а цены могут продолжить расти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефти не хватает переработки».