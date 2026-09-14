ЦМАКП: в России так и не возник адекватный задачам «русский венчур»

ЦМАКП опубликовал очередную часть своего доклада «Тринадцать тезисов об экономике» — девятый выпуск посвящен технологическому развитию России. Авторы (сотрудники центра Дмитрий Белоусов, Роман Волков и Владимир Артеменко) отмечают, что российский научно-технологический комплекс не обладает полной целостностью — ранее, до введения санкций против РФ разрыв между наукой и производством компенсировался импортом высоко- и среднетехнологичной продукции, а также участием в международных кооперационных проектах.

Основная проблема, как следует из доклада, заключается в том, что система технологической кооперации не удовлетворяет запросам массового среднетехнологичного бизнеса и новых технологических компаний (например, Yandex, Cognitive Pilot) — сфера «проектной» науки государственных научных центров и госкорпораций не ориентирована на реальные потребности частных компаний. С одной стороны, поясняют аналитики, причина — в очень слабом горизонте планирования для большинства средних и даже крупных компаний. С другой — в отсутствии практики ориентирования исследований непосредственно на конкретные интересы бизнеса.

К этому добавились как минимум две системные проблемы. Первая — недостаток частного капитала, готового вкладываться в долгосрочные рискованные проекты. Как отмечают эксперты, в России так и не возник адекватный задачам «русский венчур» — госвложения «не терпят» слабоуправляемых технологических рисков, что подталкивает институты развития финансировать не прорывные, а лишь «улучшающие» инновации или проекты, связанные с копированием зарубежных технологий. Вторая проблема связана с появлением необходимости в управляемой интеграции «нового ОПК», прежде всего в сфере разработки и производства дронов и средств информационно-коммуникационных технологий, в «основной» технологический контур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рецепт замкнутой цепочки».