Рецепт замкнутой цепочки

Разрыв между наукой и производством, который до введения в отношении РФ санкций компенсировался импортом технологий, вызван рядом системных проблем. Как следует из доклада экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), среди них — отсутствие практики ориентирования исследований на конкретные интересы бизнеса и недостаток частного капитала, готового вкладываться в рискованные проекты. Для их решения эксперты предлагают ряд мер — в частности, отказ от практики финансирования разработок лишь до стадии прототипа и налоговое стимулирование обновления фондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

ЦМАКП опубликовал очередную часть своего доклада «Тринадцать тезисов об экономике» — девятый выпуск посвящен технологическому развитию России. Авторы (сотрудники центра Дмитрий Белоусов, Роман Волков и Владимир Артеменко) отмечают, что российский научно-технологический комплекс не обладает полной целостностью — ранее, до введения санкций против РФ разрыв между наукой и производством компенсировался импортом высоко- и среднетехнологичной продукции, а также участием в международных кооперационных проектах.

Основная проблема, как следует из доклада, заключается в том, что система технологической кооперации не удовлетворяет запросам массового среднетехнологичного бизнеса и новых технологических компаний (например, Yandex, Cognitive Pilot) — сфера «проектной» науки государственных научных центров и госкорпораций не ориентирована на реальные потребности частных компаний. С одной стороны, поясняют аналитики, причина — в очень слабом горизонте планирования для большинства средних и даже крупных компаний. С другой — в отсутствии практики ориентирования исследований непосредственно на конкретные интересы бизнеса.

К этому добавились как минимум две системные проблемы. Первая — недостаток частного капитала, готового вкладываться в долгосрочные рискованные проекты. Как отмечают эксперты, в России так и не возник адекватный задачам «русский венчур» — госвложения «не терпят» слабоуправляемых технологических рисков, что подталкивает институты развития финансировать не прорывные, а лишь «улучшающие» инновации или проекты, связанные с копированием зарубежных технологий. Вторая проблема связана с появлением необходимости в управляемой интеграции «нового ОПК», прежде всего в сфере разработки и производства дронов и средств информационно-коммуникационных технологий, в «основной» технологический контур.

Напомним, в июне 2025 года вступил в силу закон «О технологической политике в РФ», который должен стать базой для технологического развития экономики и устранения разрыва между наукой и промышленностью. Фактически опубликованный ЦМАКП доклад предлагает ряд конкретных действий для этого.

Прежде всего, следует из доклада, необходимо интегрировать проектный подход в академическую науку с выходом на создание прорывных продуктов для рынка или использования государством. Например, такое обеспечение сквозной цепочки развития от фундаментальных исследований до создания конкретного продукта возможно в сфере биотехнологий. Кроме того, предлагается несколько сменить модель поддержки инновационных проектов — за счет перехода от финансирования «только до прототипа в серийной конфигурации» к полной поддержке, вплоть до полномасштабного серийного выпуска и коммерческой окупаемости.

Также аналитики предлагают стимулировать инновации за счет налоговых мер — введения нелинейной ставки налога на имущество предприятий для вытеснения морально устаревшего оборудования. Как отмечается в докладе, до истечения срока его нормативной окупаемости ставка налога может быть нулевой, а затем — постепенно повышаться (с дифференциацией по отраслям).

Среди иных мер — придание отдельным регионам (в частности, Дальнему Востоку и Арктике) статуса «технологических полигонов» с упрощенным регулированием для практической апробации новых образцов техники и технологий. Отметим, эта идея уже обсуждается властями — ранее на Восточном экономическом форуме Владимир Путин сообщил о планах запустить с 2027 года особый правовой режим для ускоренного тестирования и внедрения новых технологий, включая беспилотники, промышленных роботов и искусственный интеллект.

Венера Петрова