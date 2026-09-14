Тарифная политика Трампа привела к росту цен на неэнергетические товары в США

Введение тарифных ограничений со стороны США, как отмечается в исследовании NBER «Анатомия переноса тарифов в потребительские цены», увеличивает расходы американских компаний, которые закупают за рубежом сырье или комплектующие,— чтобы компенсировать новые издержки в виде подорожавших компонентов, производители в Штатах повышают цены на готовую продукцию.

По расчетам аналитиков, если доля иностранных комплектующих в отрасли составляет 33–34%, то повышение импортных пошлин на 10% ведет к тому, что американские производители повышают цены на продукцию примерно на 0,7% в течение нескольких месяцев. Например, пошлина в размере 25% на автокомплектующие вступила в силу в мае 2025 года, и уже менее чем за год — к февралю 2026 года цены на них выросли на 3,1% год к году, а автомобили подорожали на 0,5%.

Одновременно, как следует из доклада, более дорогие импортные товары ослабляют и ценовую конкуренцию в Штатах. Американским производителям уже не нужно удерживать цены на прежнем уровне, чтобы конкурировать с более дешевыми зарубежными товарами. Это позволяет им повышать цены на продукцию даже при незначительном росте издержек, вызванных пошлинами. По расчетам экономистов, 0,175 процентного пункта (п. п.) от общего роста цен на потребительские товары в США приходится на увеличение наценок производителей после ослабления конкуренции со стороны импорта.

Как поясняют аналитики, пошлины почти сразу повышают цены на импортную продукцию, однако косвенные эффекты накапливаются в течение 9–12 месяцев. По их расчетам, весь тарифный пакет, введенный администрацией Дональда Трампа в 2025 году, добавил около 2,2 п. п. к росту цен на неэнергетические товары в США в феврале 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины ушли в цены».