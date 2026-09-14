Пошлины ушли в цены

Тарифная политика президента США Дональда Трампа, как следует из доклада аналитиков Национального бюро экономических исследований США (NBER), к февралю этого года добавила около 2,2 процентного пункта к росту цен на неэнергетические товары в Штатах. Так, импортные пошлины привели к ослаблению конкуренции, удорожанию зарубежных комплектующих и росту цен на готовую продукцию — прежде всего потребительских товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Bazemore / AP Фото: John Bazemore / AP

Введение тарифных ограничений со стороны США, как отмечается в исследовании NBER «Анатомия переноса тарифов в потребительские цены», увеличивает расходы американских компаний, которые закупают за рубежом сырье или комплектующие,— чтобы компенсировать новые издержки в виде подорожавших компонентов, производители в Штатах повышают цены на готовую продукцию.

По расчетам аналитиков, если доля иностранных комплектующих в отрасли составляет 33–34%, то повышение импортных пошлин на 10% ведет к тому, что американские производители повышают цены на продукцию примерно на 0,7% в течение нескольких месяцев. Например, пошлина в размере 25% на автокомплектующие вступила в силу в мае 2025 года, и уже менее чем за год — к февралю 2026 года цены на них выросли на 3,1% год к году, а автомобили подорожали на 0,5%.

Одновременно, как следует из доклада, более дорогие импортные товары ослабляют и ценовую конкуренцию в Штатах. Американским производителям уже не нужно удерживать цены на прежнем уровне, чтобы конкурировать с более дешевыми зарубежными товарами. Это позволяет им повышать цены на продукцию даже при незначительном росте издержек, вызванных пошлинами. По расчетам экономистов, 0,175 процентного пункта (п. п.) от общего роста цен на потребительские товары в США приходится на увеличение наценок производителей после ослабления конкуренции со стороны импорта.

Как поясняют аналитики, пошлины почти сразу повышают цены на импортную продукцию, однако косвенные эффекты накапливаются в течение 9–12 месяцев. По их расчетам, весь тарифный пакет, введенный администрацией Дональда Трампа в 2025 году, добавил около 2,2 п. п. к росту цен на неэнергетические товары в США в феврале 2026 года.

Особенность тарифной политики 2025 года, по словам экономистов, заключалась в том, что пошлины вводились несколькими волнами. Сначала американская администрация повышала сборы на товары из отдельных стран, затем вводила отраслевые тарифы на сталь, алюминий и медь, а после этого — дополнительные ставки для конкретных стран и товарных групп. В результате средняя расчетная ставка выросла примерно с 3% в январе 2025 года до 16% в сентябре, после чего начала снижаться. В феврале 2026 года средняя расчетная ставка действующего тарифного расписания составляла около 13% стоимости импорта.

Однако, по подсчетам NBER, фактически компании в среднем заплатили пошлины, эквивалентные примерно 8,5% стоимости ввезенных товаров. Компании были вынуждены принимать решения о поставках и закупках той или иной продукции в условиях, когда торговые правила могли резко измениться в течение двух-трех недель, но находили способы уменьшить тарифную нагрузку. Для этого, например, импортеры откладывают оформление грузов на таможне, ожидая кратковременного снижения пошлин, или меняют структуру поставок в пользу менее облагаемых товаров и стран.

Если сырье, промежуточные товары и оборудование компании могли относительно легко заменить или перенаправить через другие каналы, то с готовой продукцией, предназначенной для покупателей, это сделать было сложнее. В итоге, по оценкам аналитиков, фактическая нагрузка на импорт в целом менялась примерно на две трети от изменения официальной ставки. Для потребительских товаров этот показатель был выше — около 85%.

«Полученные результаты свидетельствуют о том, что иностранные экспортеры компенсируют лишь небольшую часть тарифов снижением своих цен, тогда как основная нагрузка остается на американских импортерах»,— отмечается в исследовании. Главный внутренний эффект от пошлин, по оценкам аналитиков, связан с подорожанием импортных промежуточных товаров. В среднем, добавляют в NBER, импортные материалы составляют около 18% переменных затрат отраслей, выпускающих потребительские товары.

Мариета Манукян