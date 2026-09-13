Росстат подтвердил рост ВВП во втором квартале на 1,3% год к году и на 0,6% за первое полугодие. Оценка не изменилась, несмотря на то что после ее предварительной публикации динамика промпроизводства была пересмотрена в сторону ухудшения. Восстановление экономики во втором квартале обеспечивали прежде всего торговля, транспорт, финансовая деятельность, госуправление и налоги. Вклад же большинства производственных и связанных с инвестициями отраслей оставался отрицательным. Часть факторов, поддержавших экономику весной, во втором полугодии могут ослабнуть.

Объем ВВП во втором квартале составил 56,2 трлн руб., сообщил Росстат. В годовом выражении экономика выросла на 1,3% после снижения на 0,2% в первом квартале, а за январь—июнь — на 0,6%. Ведомство сохранило предварительную оценку, опубликованную в августе, несмотря на заметное ухудшение оценки полугодовой динамики промпроизводства, из-за чего Минэкономики не стало публиковать свою оценку ВВП во втором квартале.

Опубликованная Росстатом структура производства ВВП показывает, что восстановление экономики во втором квартале наблюдалось вне промышленности, хотя добавленная стоимость в обработке выросла во втором квартале на 1,2% год к году, а в добыче снизилась на 1,6%. Быстрее других выпуск рос в гостиницах и ресторанах — на 5,8%, информации и связи — на 5,5%, транспортировке и хранении — на 4%, финансах и страховании — на 2,9%, торговле — на 2,8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВВП поддержали потребитель и государство».