В Брянской области при атаках БПЛА пострадали три человека

В Брянской области при ударах беспилотников ВСУ три человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

По словам господина Ковальчука, один из пострадавших — велосипедист, которого атаковал дрон-камикадзе. Мужчина получил множественные ранения. Другой беспилотник попал в движущийся автомобиль в селе Сачковичи Климовского района, сообщил губернатор. Супруги, которые находились в машине, получили осколочные ранения.

Минобороны России сообщало, что сегодня с 8:00 до 20:00 мск средства ПВО России уничтожили 140 беспилотников ВСУ над семью регионами, включая Брянскую область.