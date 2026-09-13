Составлено ИИ-Ассистентъ

Уничтожение большого количества беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря происходит регулярно. Так, 24 августа 2026 года силы ПВО уничтожили 42 беспилотника ВСУ над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря, а ночью того же дня было сбито 351 БПЛА над десятью регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

7 июля 2026 года российские средства ПВО уничтожили 116 беспилотников ВСУ над 13 регионами и акваториями Черного и Азовского морей, а прошедшей ночью было сбито 519 БПЛА над 20 регионами, включая Крым и Азовское море. 9 июля 2026 года силы ПВО уничтожили 152 беспилотника ВСУ самолетного типа над девятью регионами и акваторией Азовского моря, включая Республику Крым; ночью того же дня было сбито еще 73 беспилотника.

За 13 часов 21 июня 2026 года Минобороны отчиталось о ликвидации 168 беспилотников ВСУ над 12 российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. 19 августа 2026 года российские средства ПВО перехватили и уничтожили 438 беспилотников самолетного типа над десятью областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.