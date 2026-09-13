«Спартак» разгромил «Ростов» в чемпионате России по футболу

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл со счетом 3:0 клуб «Ростов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве.

Счет на 26-й минуте открыл полузащитник Жедсон Фернандеш. На 55-й минуте с пенальти забил гол нападающий Пабло Солари. Третий гол в ворота «Ростова» забил полузащитник Никита Массалыга (89-я минута). На 90-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Ростова» Константин Кучаев. Его удалили с поля.

«Спартак» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы с 16 набранными очками. «Ростов» занимает 12-е место с 8 очками. 16 сентября столичная команда встретится с воронежским «Факелом». «Ростов» 17 сентября сыграет с московским «Динамо».