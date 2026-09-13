Bild: Фридрих Мерц держится за кресло канцлера, которое уже делят его соратники

Спустя неделю после выборов в Саксонии-Анхальт и за неделю до выборов в земле Мекленбург—Передняя Померания и в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц остался наедине со своим желанием удержаться в кресле любой ценой. Его собственная партия саботирует его решения в Бундестаге, а главные конкуренты уже вступили в борьбу за его пост. Партнеры по коалиции, социал-демократы, тоже не собираются вступаться за Мерца. Если дело дойдет до смены канцлера, решающим станет вопрос, согласятся ли они на этот сценарий или же покинут коалицию.

После оглушительной победы «Альтернативы для Германии» канцлер ФРГ Фридрих Мерц потерял почву под ногами. Хотя он и заявил об отказе покидать свой пост, его однопартийцы, партнеры по блоку из Христианско-социального союза (ХСС) и партнеры по коалиции социал-демократы (СДПГ) не разделяют его настрой. Немецкая газета Bild заглянула за кулисы партийной жизни и восстановила картину того, что происходит вокруг канцлера. Картина эта для Мерца выглядит удручающе.

Более вероятен сценарий попытки смены канцлера. Еще в начале недели главным претендентом на этот пост называли премьера Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста. Теперь добавилось новое имя. Потенциальным канцлером называют и премьер-министра Баварии, лидера ХСС Маркуса Зёдера. За последние годы его неоднократно упоминали как претендента на высший пост в стране, но в итоге Зёдер каждый раз оказывался за бортом. Он наиболее популярный политик среди ХДС/ХСС, его рейтинг более чем на 10% выше, чем у Вюста. Однако кандидат из Баварии — редкий случай в истории: главы баварского правительства дважды претендовали на пост канцлера, и оба раза неудачно. К тому же Зёдер вряд ли согласится на роль человека, который будет стоять на капитанском мостике тонущего корабля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канцлер на вылет».