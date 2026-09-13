Кими Антонелли выиграл Гран-при Испании и упрочил лидерство в чемпионате мира

Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. 13 сентября 20-летний итальянец первенствовал на Гран-при Испании, впервые за три с половиной десятилетия прошедшем не в Барселоне, а в Мадриде. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен (Red Bull), замкнул тройку Ландо Норрис из McLaren. Последнему в Мадриде дико не повезло: вывешенные не вовремя желтые флаги фактически лишили его победы.

Гран-при Испании входит в число старейших этапов чемпионата мира. Гонка с небольшими перерывами присутствовала в календаре с 1951 года. Но несмотря на это, этап 2026 года для гонщиков был новым, ранее не опробованным. Все дело в том, что после 35 лет «прописки» гонки в Барселоне ее было решено переместить в Мадрид. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства и «медленного» Гран-при Монако, и стремительного Гран-при Италии. Как отметил гонщик Mercedes Джордж Рассел, получился опаснейший трек, на котором, в отличие от Монако, не остается времени на исправление помарки, а цена ее возрастает многократно. Это проиллюстрировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, когда разбил свой Ferrari по ходу одной из тренировочных сессий. Да и вообще «чирканья» об отбойники успели стать фирменным признаком «Мадринга», как прозвали трассу. От Монако испанскому этапу досталась еще одна «болячка»: тут крайне затруднены обгоны. А потому и гонщики, и боссы «конюшен» сошлись во мнении, что ключевые события случатся в квалификации.

Выиграл ее Ландо Норрис. В ней действующий чемпион мира выдал, по его же словам, лучший круг в жизни. Британец был настолько хорош, что даже лидер чемпионата текущего, Кими Антонелли, не сумел, несмотря на сохраняющееся техническое преимущество Mercedes, его сдержать. А генеральный директор McLaren Зак Браун потом заявил, что Норрис теперь вполне может замахнуться на сохранение титула. Это, конечно, была попытка выдать желаемое за действительное. Все-таки Норрис к испанскому этапу отстал от Антонелли на 96 очков. Так что для итальянца задача номер один оставалась неизменной: быть впереди ближайшего преследователя — Рассела. Шанс увеличить отрыв был прекрасный. Рассел ведь стартовал только шестым.

Старт гонки вроде бы опровергал опасения тех, кто считал, что она будет скучной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кими Антонелли вовремя остановился».