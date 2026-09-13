Кими Антонелли вовремя остановился

Кими Антонелли стал еще ближе к первому в карьере титулу чемпиона мира. 13 сентября 20-летний итальянец первенствовал на Гран-при Испании, впервые за три с половиной десятилетия прошедшем не в Барселоне, а в Мадриде. Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен (Red Bull), замкнул тройку Ландо Норрис из McLaren. Последнему в Мадриде дико не повезло: вывешенные не вовремя желтые флаги фактически лишили его победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли

Фото: Manu Fernandez / AP Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли

Фото: Manu Fernandez / AP

Гран-при Испании входит в число старейших этапов чемпионата мира. Гонка с небольшими перерывами присутствовала в календаре с 1951 года. Но несмотря на это, этап 2026 года для гонщиков был новым, ранее не опробованным. Все дело в том, что после 35 лет «прописки» гонки в Барселоне ее было решено переместить в Мадрид. В испанской столице была устроена, по сути, городская трасса, удивительным образом совместившая в себе свойства и «медленного» Гран-при Монако, и стремительного Гран-при Италии. Как отметил гонщик Mercedes Джордж Рассел, получился опаснейший трек, на котором, в отличие от Монако, не остается времени на исправление помарки, а цена ее возрастает многократно. Это проиллюстрировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, когда разбил свой Ferrari по ходу одной из тренировочных сессий. Да и вообще «чирканья» об отбойники успели стать фирменным признаком «Мадринга», как прозвали трассу. От Монако испанскому этапу досталась еще одна «болячка»: тут крайне затруднены обгоны. А потому и гонщики, и боссы «конюшен» сошлись во мнении, что ключевые события случатся в квалификации.

Выиграл ее Ландо Норрис. В ней действующий чемпион мира выдал, по его же словам, лучший круг в жизни. Британец был настолько хорош, что даже лидер чемпионата текущего, Кими Антонелли, не сумел, несмотря на сохраняющееся техническое преимущество Mercedes, его сдержать. А генеральный директор McLaren Зак Браун потом заявил, что Норрис теперь вполне может замахнуться на сохранение титула. Это, конечно, была попытка выдать желаемое за действительное. Все-таки Норрис к испанскому этапу отстал от Антонелли на 96 очков. Так что для итальянца задача номер один оставалась неизменной: быть впереди ближайшего преследователя — Рассела. Шанс увеличить отрыв был прекрасный. Рассел ведь стартовал только шестым.

Старт гонки вроде бы опровергал опасения тех, кто считал, что она будет скучной.

Норрис и Антонелли вступили в жесткое противостояние. Этим воспользовался стоявший на третьей стартовой позиции Макс Ферстаппен. Семикратный чемпион мира переместился на вторую позицию. Но прежде он успел выдавить с трассы Хэмилтона. Тот принялся на него жаловаться, и из боксов Red Bull голландцу велели пропустить Хэмилтона вперед, чтобы избежать штрафа. Вскоре на машине Хэмилтона забарахлили тормоза, он сошел с дистанции, и лидеры выстроились ровно в том же порядке, что и на старте: Норрис, Антонелли, Ферстаппен. На этом события, достойные упоминания, казалось, кончились, и началось то, чего все так боялись,— унылое наматывание кругов.

Но самое интересное было все же впереди. На 15-м круге сломался Aston Martin Лэнса Стролла. Директорат гонки ввел режим виртуальной машины безопасности (потеря времени относительно соперников в таком режиме заметно меньше). Но случилось это в момент, когда Норрис уже миновал съезд в боксы, а Антонелли с Ферстаппеном — еще нет. В итоге и итальянец, и голландец нырнули за новыми комплектами шин (учитывая живучесть резины на «Мадринге», это означало, что останавливаться они уже не будут), а Норрису пришлось ждать еще круг, чтобы переобуться самому. И тут британцу не повезло снова: когда он свернул в боксы, желтые флаги убрали, а значит, конкуренты получили право ехать в полную силу. Да и сам пит-стоп у Норриса занял чудовищные семь секунд. Для чемпиона мира это тройное невезение обернулось катастрофой. На трассу он вернулся только пятым, уже без шансов на победу.

Гонку возглавил не поехавший в боксы Шарль Леклер (Ferrari), следом за которым расположились Антонелли и Ферстаппен. Но Леклеру предстоял обязательный пит-стоп. Так что его можно было в расчет не принимать.

И когда он наконец после 48 кругов все же поехал на переобувку, Антонелли вышел в лидеры и уже спокойно довел дело до победы. Вторым был Ферстаппен. До третьей позиции сумел подняться Норрис.

После финиша итальянец, для которого это уже восьмая победа в сезоне, признал, что ему очень повезло. Но как бы то ни было, а позиции в борьбе за титул он здорово упрочил. Рассел ведь был только пятым. Так что отрыв Антонелли от британца вырос до 81 очка.

Александр Петров