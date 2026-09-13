ЦБ докапитализирует дочернюю РНПК на 165 млрд руб. в связи с рисками диверсий
Объявленная Банком России докапитализация главного российского перестраховащика — Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) — необходимый шаг в текущих условиях, уверены эксперты и участники рынка. Совокупная ответственность РНПК по перестрахованию рисков терроризма и диверсий перевалила за 8 трлн руб., а капитал даже после увеличения не дотянет до 200 млрд рублей. Так что даже с учетом существующих 750-миллиардных гарантий от Банка России РНПК может потребоваться новая докапитализация дочерней структуры, полагают эксперты.
ЦБ докапитализирует Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК; 100% принадлежит Банку России) на 165 млрд руб., заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 11 сентября. Решение, по словам председателя Банка России, связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. «Сейчас компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях»,— пояснила госпожа Набиуллина. По ее словам, докапитализация позволит РНПК выполнять все принятые на себя обязательства.
В ЦБ и РНПК не ответили на запрос “Ъ”.
По словам экспертов, докапитализация — необходимый шаг. В конце июля РНПК объявляла, что ее совокупная ответственность по договорам перестрахования рисков терроризма и диверсий превышает 8 трлн руб., а сформированные резервы составляют 100 млрд руб. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия выплаты в целом по рынку в сегменте страхования имущества, куда входит страхование юрлиц от прилетов БПЛА, показали рост примерно в два раза, до 16,6 млрд руб., доля РНПК в выплатах увеличилась на 29 п. п., до 77,8%. Коэффициент убыточности по соответствующим рискам выше характерного для страхования, уверен финансовый эксперт Андрей Бархота.
Подробнее — в материале «Ъ» «Эпоха докапитализма».
Поддержка РНПК устроена как сочетание прямого пополнения капитала и сохраняющихся безотзывных гарантий Банка России в пределах 750 млрд руб.; средства для докапитализации выделяются из внутренних резервных контуров регулятора, а не за счет эмиссии. Это важно потому, что после ухода иностранных перестраховщиков РНПК, созданная в 2016 году, остается единственным российским перестраховщиком, отвечающим за крупные риски.
При этом дополнительный капитал не означает неограниченного покрытия. С 1 августа 2026 года договоры по рискам терроризма, диверсий и воздействия БПЛА заключаются максимум на шесть месяцев с автоматическим продлением; объекты распределяются по сегментам с едиными тарифами, лимитами, франшизами и собственным удержанием, а перерыв в производстве не страхуется. Такая конструкция позволяет РНПК управлять портфелем и ограничивать нагрузку на собственный капитал.
Запас прочности может оказаться временным: по оценке Андрея Бархоты, при сохранении прежней убыточности выделенных средств хватит на шесть—девять месяцев, поэтому новый транш может понадобиться уже в первом полугодии 2027 года. Для страховщиков доступ к перестрахованию критичен: если они лишаются защиты РНПК, им приходится оставлять больше риска на собственном удержании, что повышает нагрузку на капитал и может ухудшить финансовую устойчивость.