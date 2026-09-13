ЦБ докапитализирует дочернюю РНПК на 165 млрд руб. в связи с рисками диверсий

Объявленная Банком России докапитализация главного российского перестраховащика — Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) — необходимый шаг в текущих условиях, уверены эксперты и участники рынка. Совокупная ответственность РНПК по перестрахованию рисков терроризма и диверсий перевалила за 8 трлн руб., а капитал даже после увеличения не дотянет до 200 млрд рублей. Так что даже с учетом существующих 750-миллиардных гарантий от Банка России РНПК может потребоваться новая докапитализация дочерней структуры, полагают эксперты.

ЦБ докапитализирует Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК; 100% принадлежит Банку России) на 165 млрд руб., заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 11 сентября. Решение, по словам председателя Банка России, связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. «Сейчас компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях»,— пояснила госпожа Набиуллина. По ее словам, докапитализация позволит РНПК выполнять все принятые на себя обязательства.

В ЦБ и РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

По словам экспертов, докапитализация — необходимый шаг. В конце июля РНПК объявляла, что ее совокупная ответственность по договорам перестрахования рисков терроризма и диверсий превышает 8 трлн руб., а сформированные резервы составляют 100 млрд руб. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия выплаты в целом по рынку в сегменте страхования имущества, куда входит страхование юрлиц от прилетов БПЛА, показали рост примерно в два раза, до 16,6 млрд руб., доля РНПК в выплатах увеличилась на 29 п. п., до 77,8%. Коэффициент убыточности по соответствующим рискам выше характерного для страхования, уверен финансовый эксперт Андрей Бархота.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эпоха докапитализма».