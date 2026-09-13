У бывшего замдиректора «Роскосмоса» Фролова в СИЗО выявили рак четвертой стадии

“Ъ” стало известно о скандальной ситуации, сложившейся в резонансном уголовном деле о махинациях при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Защита главного фигуранта — бывшего заместителя гендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова, у которого медкомиссия выявила рак четвертой стадии, требует привлечь к уголовной ответственности ведущего это дело следователя СКР. Последний, по мнению адвокатов, отказывается освободить смертельно больного фигуранта из СИЗО.

Адвокаты бывшего заместителя гендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова обратились с заявлением о преступлении в ГСУ СКР по Москве. В нем они требует привлечь к уголовной ответственности следователя ведомства, который ведет громкое уголовное дело о махинациях при создании уникального барокомплекса. По данным защиты, представитель СКР, несмотря на заключение медкомиссии и судебное решение, не освобождает из СИЗО их смертельно больного доверителя, в связи с чем в действиях участника расследования усматриваются признаки незаконного лишения свободы (ст. 127 УК).

Серьезные проблемы со здоровьем у 64-летнего Олега Фролова были выявлены в июле нынешнего года, буквально через несколько дней после того, как Басманный суд Москвы в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей. 13 августа консилиум врачей клинического центра «Коммунарка» констатировал у содержащегося в СИЗО «Матросская Тишина» фигуранта рак четвертой стадии (фактически неизлечимое разрушение костей), из-за чего Олег Фролов начал испытывать сильные боли. Поскольку этот диагноз попадает в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, защита обвиняемого Фролова обратилась к следователю с ходатайством об освобождении, приложив к нему заключение медиков. Однако тот в изменении меры пресечения отказал, сославшись на то, что не получил из СИЗО официального медицинского заключения.

27 августа Басманный райсуд Москвы, установив, что с медзаключением специалистов «Коммунарки» следователь был ознакомлен, признал его бездействие незаконным, обязав «устранить допущенные нарушения». Однако, как заявили “Ъ” представители Олега Фролова, он остается в СИЗО. «Проведение специфической противоопухолевой терапии не представляется возможным»,— говорится в сообщении медсанчасти изолятора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Расследование четвертой стадии».