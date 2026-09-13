В Севастополе при атаке беспилотника пострадали два человека

Два человека получили ранения в Севастополе при ударе беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По словам главы Севастополя, пострадавшие находились во время атаки на открытых пространствах. «Мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни, к счастью, у обоих нет», — отметил Михаил Развожаев.

Всего за вечер, по сведениям губернатора, над городом средства ПВО России уничтожили 12 беспилотников. Севастополь также подвергался атаке днем. Тогда господин Развожаев сообщал о ликвидации 15 дронов, а также повреждениях частных домов и строений.