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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении атаки 15 БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов на город. По его данным, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 15 БПЛА.

Зафиксированы повреждения частных домов и строений. В двух СНТ произошли возгорания. Кроме того, в районе села Верхнесадового из-за падения сбитого дрона начался пожар в лесу. Данные о пострадавших не поступали.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подобные эпизоды могут сопровождаться временными ограничениями для города и транспортных связей: в мае 2024 года во время атаки на Севастополь в городе объявлялась воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту перекрывали.

Система защиты города ранее сталкивалась и с существенно большей нагрузкой: в ночь на 2 мая 2025 года ПВО и флот уничтожили более 50 беспилотников и несколько морских дронов. Это показывает, что масштаб атаки не сводится к числу сбитых целей: угроза может сочетать воздушные и морские средства нападения.

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