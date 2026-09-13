В прокат вышла комедия Филиппа Ларса о нелегком писательском житье «Соавторы»

Зрителю предлагается поверить в то, что одутловатый мужик, пялящийся в пустую компьютерную страницу,— писатель (Егор Корешков). Во-первых, у него красивый псевдоним — Игорь Ангелевский. Во-вторых, все свободное пространство его коммунальной комнаты и коридора завалено книгами. В-третьих, на полках стоят его собственные опусы, изданные, судя по дизайну, солидными домами: «Симфония грез», «Зеркало твоего молчания» и «Корпоративный каламбур». Богатый, судя по названиям, тематический диапазон у товарища Ангелевского.

Игорь страдает от бездуховной работы сочинителем «заголовков про эклеры и собак». А еще пуще — от своего возраста: 35 лет. Как же, как же: Лермонтов восемь лет как лежит в могиле, о чем горевал еще чеховский Платонов, а Хемингуэй уже написал «Прощай, оружие». Ну написал и написал: у тебя же есть «Корпоративный каламбур», вот и гордись им.

Самые сильные страдания причиняет Игорю то, что из года в год на молодежной литературной премии «Альбатрос» он занимает третье место. Как тут от обиды не накачаться виски с пивом и не укусить за ногу распорядителя премии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммунальное чтиво».