Американский боксер Райан Гарсия одержал победу над британцем Конором Бенном

Райан Гарсия, одна из самых ярких звезд современного американского бокса, удивительно легко разделался с Конором Бенном, одной из самых ярких звезд бокса британского. В бою за титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66,7 кг), который состоялся 12 сентября в Лас-Вегасе, Гарсия заставил соперника сдаться уже во втором раунде, ничуть не смутившись из-за того, что на самом деле сразу после взвешивания претендент набрал такую массу, что органично вписался бы и в полутяжелую категорию.

Любому, кто внимательно следит за боксом, прекрасно известно, что на самом деле в жизни бойцы потяжелее, чем во время официального взвешивания. Гоняют вес, избавляясь от жидкости в организме, проходя через процесс дегидратации, чтобы уложиться в лимиты, все. Но Конор Бенн в этом смысле, видимо, рекордсмен. И раньше не было секретом, что в реальности он куда крупнее себя самого, стоящего на весах перед очередным боем. Но перед боем с Гарсией произошло что-то совсем уж из ряда вон выходящее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полусредний оказался слишком тяжелым».