Полусредний оказался слишком тяжелым

Райан Гарсия, одна из самых ярких звезд современного американского бокса, удивительно легко разделался с Конором Бенном, одной из самых ярких звезд бокса британского. В бою за титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66,7 кг), который состоялся 12 сентября в Лас-Вегасе, Гарсия заставил соперника сдаться уже во втором раунде, ничуть не смутившись из-за того, что на самом деле сразу после взвешивания претендент набрал такую массу, что органично вписался бы и в полутяжелую категорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Техника и скорость Райана Гарсии (слева) легко взяли верх над массивностью Конора Бенна

Фото: Ian Maule / AP Техника и скорость Райана Гарсии (слева) легко взяли верх над массивностью Конора Бенна

Фото: Ian Maule / AP

Центральный поединок вечера, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, получил статус безусловного хита по понятным причинам. Основным его организатором была промоутерская компания Zuffa Boxing. Созданная лишь в прошлом году, она постоянно приковывает к себе внимание. Финансирование — саудовское, то есть огромное, руководитель — глава UFC, ведущего в смешанных единоборствах промоушена, Дейна Уайт, стратегия — агрессивнее некуда. Постоянно с кем-то ссорится, конфликтует, переманивает у известных промоутеров классных бойцов. Конора Бенна «украла» у лидера британского рынка Эдди Хирна, соблазнившись узнаваемостью боксера, взлетевшей в космос после двух прошлогодних матчей с соотечественником Крисом Юбанком. Оба, и апрельский, и ноябрьский, восхитили всех, для кого идеальный бокс — это не тонкая интеллектуальная игра, а прежде всего старое доброе рубилово. А Бенн и Юбанк рубились так, словно им забыли сообщить, что в их виде разрешено не только атаковать, но и защищаться. В первом бою, Конором Бенном по очкам проигранном, было зафиксировано под шесть сотен попаданий на двоих. Второй, в котором Бенн взял верх, был чуть поспокойнее. Но крови тоже хватало.

Свое свежее приобретение Zuffa Boxing выставила против суперзвезды американской, сотрудничающего с компанией Golden Boy Promotions боксерской легенды Оскара Де Ла Хойи. Райан Гарсия, выступавший и в легком (до 61,2 кг), и в первом полусреднем (до 63,5 кг) весе, перешел в просто полусредний совсем недавно, оставив за собой шлейф из скандалов. В 2024 году его сначала лишили победы над знаменитым Девином Хейни из-за положительного допинг-теста, потом Всемирный боксерский совет дисквалифицировал Гарсию за высказывания с чересчур явным расистским и исламофобским оттенком… При этом, похоже, репутация «плохого мальчика» нисколько не повлияла на популярность Райана Гарсии, который заслужил прощение от WBC и взял в феврале титул в новой категории, погоняв по рингу Марио Барриоса. Наоборот, есть ощущение, что она пошла ему на пользу.

В общем, пара получилась яркой. А красок противостоянию добавил маленький свежий нюанс.

Любому, кто внимательно следит за боксом, прекрасно известно, что на самом деле в жизни бойцы потяжелее, чем во время официального взвешивания. Гоняют вес, избавляясь от жидкости в организме, проходя через процесс дегидратации, чтобы уложиться в лимиты, все. Но Конор Бенн в этом смысле, видимо, рекордсмен. И раньше не было секретом, что в реальности он куда крупнее себя самого, стоящего на весах перед очередным боем. Но перед боем с Гарсией произошло что-то совсем уж из ряда вон выходящее.

За сутки до него он вписался в границы полусреднего веса даже с небольшим — в полкило — запасом. А через несколько часов, наевшись, напившись и отдохнув, уже с удовольствием делился фото со следующего взвешивания. Цифра выглядела невероятной — 80,9 кг. С таким весом Бенна без проблем приняли бы в полутяжелый вес, где сейчас царит россиянин Дмитрий Бивол. Там лимит — 79,4 кг.

Габариты, кстати, цифре соответствовали. Смотрелся Конор Бенн куда плотнее сухонького на его фоне чемпиона, который, впрочем, убедительно продемонстрировал, что размер в боксе все-таки далеко не всегда имеет значение.

Британец стартовал резво, явно намереваясь работать в той же стилистике, в которой передавил Криса Юбанка. Но с Райаном Гарсией трюк оказался бесполезным. Американец спокойно уходил от атак и еще в первом раунде трижды очень больно ужалил слишком зарывавшегося оппонента, забывшего, как стремительно и незаметно вылетает хук левой Гарсии. А уже во втором поединок, который вроде бы обещал что-то напряженное и долгое, был закончен. Райану Гарсии понадобилось меньше чем полминуты, чтобы короткой комбинацией с увенчавшим ее ударом правой в голову отправить Конора Бенна в глубокий нокдаун. А попытки британца после него укрыться и перетерпеть у канатов были настолько жалкими, что никого не удивило решение рефери его страдания прекратить остановкой боя. После нее Бенн отправился в больницу, а Гарсия принялся, демонстрируя, что и острота языка у него никуда не пропала, вызывать на поединок других чемпионов — хорошо знакомого ему Девина Хейни, которому принадлежит пояс Всемирной боксерской организации (WBO), и Теофимо Лопеса, тот владеет поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Алексей Доспехов