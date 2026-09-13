Дональд Трамп предложил объединить Республику Ирландия и Северную Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетил Ирландию с визитом, в ходе которого заявил, что хотел бы объединения Республики Ирландия и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Новое громкое заявление американского лидера, которое официальный Лондон и Дублин предпочли обойти молчанием, стало выпадом в сторону Соединенного Королевства, отказавшегося участвовать в войне США против Ирана, несмотря на тесные союзнические отношения с Вашингтоном.

Несмотря на частный характер поездки, 12 сентября президент Трамп встретился в Дублине с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. «Я не хочу создавать проблем, но скажу вам: я бы очень хотел увидеть ее (Ирландию.— “Ъ”) объединенной. Это все равно произойдет в конечном итоге. Так почему бы этому не случиться прямо сейчас?» — сказал Дональд Трамп журналистам после общения с ирландским лидером.

После этого на встрече с представителями деловых кругов в резиденции посла США в Дублине Трамп поспешил уточнить, что на вопрос об объединении Ирландии «нет хорошего ответа». Однако он не стал полностью отыгрывать ситуацию назад, выразив уверенность в том, что объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании,— это «очень крутая штука».

Предложение Трампа вызвало серьезный резонанс: со времен Белфастского соглашения, подписанного в 1998 году при посредничестве США и положившего конец 30-летней террористической войне в Северной Ирландии, Вашингтон в ирландском вопросе соблюдал строгий нейтралитет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — объединитель Ирландии».