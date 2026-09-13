Музей ЗИЛАРТ показал коллекцию Людвигов из Русского музея

В музее ЗИЛАРТ открылась выставка «Русский музей в ЗИЛАРТе. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг». Редкие в наших широтах Уорхол, Базелиц и Кифер, дополненные Кабаковым и Булатовым, наглядно показывают, чем еще недавно жило и дышало современное искусство.

Разделенная по направлениям — поп-арт, неоэкспрессионизм, абстракция, концептуализм,— выставка скорее напоминает азбуку современного искусства второй половины XX века. Впрочем, музеев современного искусства в России исчезающе мало, и такой ход выглядит в целом оправданным.

Тем более что в экспозиции есть некоторые намеки на историю Людвигов. В самом начале представлена картина Пикассо «Большие головы» — из позднего периода, который Людвиг очень ценил, несмотря на скепсис критиков. Упрямый немецкий меценат в итоге собрал одну из самых внушительных коллекций Пикассо в мире. Далее — большой блок поп-арта: именно с этого направления и начался интерес Людвига к современному искусству. В плане имен это самый звездный зал: Уорхол с Баскией, Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург (его москвичи знают по «Садовой лопатке» около Дома культуры «ГЭС-2»), Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг, Джефф Кунс, переосмысляющий классический поп-арт, и представитель Arte Povera Микеланджело Пистолетто, непонятным образом сюда затесавшийся.

В целом выставка миксует известных художников — Йозефа Бойса, Уильяма Берроуза, Ансельма Кифера, Георга Базелица, Герхарда Рихтера, Готфрида Хельнвайна — с менее раскрученными авторами, вроде итальянца Доменико Ньоли, соединявшего поп-арт с гиперреализмом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Международное собрание».