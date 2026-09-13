Александр Соколов выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск

Губернатор Кировской области Александр Соколов направил телеграмму с соболезнованиями раису Татарстана Рустаму Минниханову после вражеской атаки на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы региона.

«Соболезную Вам, жителям Республики Татарстан, родным и близким погибших в результате вражеской атаки. Кировская область, которая подвергается атакам врага, понимает всю боль и горечь утраты близких людей. Скорбим вместе с Вами. Желаю Вам сил и стойкости, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.

В воскресенье, 13 сентября, Татарстан подвергся атаке беспилотников. В Нижнекамске повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры — на одном из предприятий возникло возгорание, пострадал жилой дом. Один дрон упал на дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В результате атаки погибли два человека, еще 14 пострадали.

Влас Северин