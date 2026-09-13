Дроны нарушили тишину

В воскресенье, 13 сентября, Татарстан подвергся атаке беспилотников. В Нижнекамске повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры — на одном из предприятий возникло возгорание, пострадал жилой дом. Один дрон упал на дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В машине находились четверо молодых людей, двое из них погибли, другие двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего жертвами атаки стали два человека, еще 14 пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаки БПЛА в Нижнекамске погибли два человека, еще 14 пострадали

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В результате атаки БПЛА в Нижнекамске погибли два человека, еще 14 пострадали

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь на 13 сентября в шести городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА, прозвучали сирены. Позже пресс-служба раиса республики сообщила, что ранним утром Нижнекамск подвергся удару беспилотников: повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека, еще 14 пострадали.

На одном из городских предприятий возникло возгорание, однако производственный процесс не останавливался. Один беспилотник упал на дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В тот момент в машине находились четверо молодых людей — двое погибли, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. В результате атаки также пострадал многоэтажный жилой дом.

Глава республики Рустам Минниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Организовать для жителей поврежденных квартир временное размещение, если понадобится, и оперативно застеклить окна. По поручению раиса Татарстана в Нижнекамск направился премьер-министр Алексей Песошин.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев выразил соболезнования семьям погибших. «Это большая трагедия для всего Нижнекамска»,— написал Радмир Беляев.

Позже мэр сообщил, что встретился с жителями пострадавшего дома. Они находятся в пункте временного размещения в ближайшей школе. Радмир Беляев поблагодарил жильцов за оперативную реакцию, отметив, что многие из них в первые минуты сирены спустились в укрытие.

Следователи возбудили дело по статье 205 УК РФ (теракт) после удара беспилотников по гражданским объектам в Нижнекамском районе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В СКР заявили, что действиям украинских военнослужащих, совершивших очередную атаку на мирных граждан, будет дана уголовно-правовая оценка.

Сегодняшний матч «Нефтехимика» с «Адмиралом» в Нижнекамске начнется с минуты молчания в память о погибших в результате утренней атаки БПЛА. Хоккеисты и тренеры выйдут на лед с траурными повязками, развлекательных активностей и музыкального сопровождения на игре не будет. «ХК „Нефтехимик“ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим»,— заявил генеральный директор клуба Игорь Ларионов.

В прошлый раз Нижнекамск подвергся атаке 10 августа. Основной удар пришелся на город: погибли 13 человек, включая ребенка, еще 78 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Влас Северин