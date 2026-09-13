В августе банки выдали россиянам рекордные 1,54 млн кредитных карт

Сезон отпусков и подготовка к школе подтолкнули россиян к активному оформлению кредитных карт — банки зафиксировали пик выдач с начала 2025 года. За последний летний месяц было открыто 1,54 млн новых договоров, однако эксперты называют этот всплеск временным и ждут охлаждения рынка уже в сентябре. Дальнейший рост возможен при смягчении регулирования и снижении ключевой ставки ЦБ.

По данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), в августе 2026 года банки открыли максимальное с начала 2025 года количество договоров на кредитные карты — 1,54 млн. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 11%, в годовом выражении — 9%. Общий лимит по кредитным картам вырос до максимального с начала 2026 года значения — 173,39 млрд руб. Рост в денежном выражении произошел несмотря на заметное снижение среднего лимита по карте — за месяц он уменьшился на 6 тыс. руб.— до 113 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам в августе 2026 года составила 50,5%.

ВТБ в августе зафиксировал наибольший объем продаж кредитных карт с начала года, по сравнению с июлем выдачи увеличились на 5%, отметили в банке. «Мы зафиксировали рост выдач кредитных карт в августе. Это связано как с запуском новой кредитной карты с льготным периодом 150 дней, так и с сезонным фактором»,— сообщили в Альфа-банке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Август в долг».