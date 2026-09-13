В августе банки выдали россиянам рекордные 1,54 млн кредитных карт
Сезон отпусков и подготовка к школе подтолкнули россиян к активному оформлению кредитных карт — банки зафиксировали пик выдач с начала 2025 года. За последний летний месяц было открыто 1,54 млн новых договоров, однако эксперты называют этот всплеск временным и ждут охлаждения рынка уже в сентябре. Дальнейший рост возможен при смягчении регулирования и снижении ключевой ставки ЦБ.
По данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), в августе 2026 года банки открыли максимальное с начала 2025 года количество договоров на кредитные карты — 1,54 млн. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 11%, в годовом выражении — 9%. Общий лимит по кредитным картам вырос до максимального с начала 2026 года значения — 173,39 млрд руб. Рост в денежном выражении произошел несмотря на заметное снижение среднего лимита по карте — за месяц он уменьшился на 6 тыс. руб.— до 113 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам в августе 2026 года составила 50,5%.
ВТБ в августе зафиксировал наибольший объем продаж кредитных карт с начала года, по сравнению с июлем выдачи увеличились на 5%, отметили в банке. «Мы зафиксировали рост выдач кредитных карт в августе. Это связано как с запуском новой кредитной карты с льготным периодом 150 дней, так и с сезонным фактором»,— сообщили в Альфа-банке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Август в долг».
Рост числа оформленных карт не означает пропорционального расширения кредитования. После введения периода охлаждения банки стали чаще одобрять лимиты ниже 50 тыс. и 200 тыс. руб., чтобы клиентам не приходилось ждать от четырех до 48 часов; ранее банки также отмечали, что из-за этого заемщики внимательнее оценивали необходимый объем средств. Поэтому рекорд по количеству договоров может сочетаться с более небольшими лимитами и не свидетельствует сам по себе о смягчении требований.
Для оценки устойчивости всплеска важна база сравнения: в 2025 году выдача кредитных карт снизилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении, а в начале 2026 года рынок, по оценке «Эксперт РА», восстанавливался с очень низких уровней. Мартовская выдача тогда лишь немного превышала средний показатель 2025 года и заметно уступала любому месяцу 2023–2024 годов, поэтому нынешнее оживление еще не возвращает рынок к прежним масштабам.
Ограничением для дальнейшего роста остается жесткая политика в отношении заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%: предпосылок для ее смягчения рынок не видел в августе 2026 года. Дополнительный риск связан с самой природой продукта: в 2024 году на кредитные карты приходилось 25–27% выставленных на продажу портфелей просрочки, и банки сдерживают его, в частности сокращая лимиты проблемным держателям.