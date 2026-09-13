Неизвестный проник в резиденцию экс-вице-президента США Камалы Харрис
Неизвестный проник на территорию участка в Малибу в штате Калифорния, на котором находится дом бывшего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщили СМИ, включая NBC News и Associated Press, со ссылкой на пресс-секретаря госпожи Харрис Эдуардо Негрона. Нарушителя остановили сотрудники службы безопасности, так что он не смог попасть внутрь.
Камала Харрис
Фото: Lisa Leutner / Reuters
На место происшествия прибыла полиция, составившая протокол о незаконном проникновении и на время задержавшая нарушителя. Позже его отпустили. Дом госпожа Харрис купила в декабре 2025 года. По словам господина Негрона, во время инцидента ни ее самой, ни ее мужа не было в доме.
В августе 2025 года президента США Дональд Трамп распорядился снять государственную охрану госпожи Харрис, которую до этого предполагалось продлить еще на год.
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Яркие моменты из жизни Камалы Харрис
Государственная охрана Камалы Харрис, предоставленная Секретной службой США, изначально была назначена на шесть месяцев после окончания ее полномочий вице-президента.
Продлить защиту еще на год планировалось по директиве Джо Байдена, подписанной незадолго до его ухода с поста. Однако распоряжением Дональда Трампа в августе 2025 года эта директива была отменена.