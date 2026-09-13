Неизвестный проник в резиденцию экс-вице-президента США Камалы Харрис

Неизвестный проник на территорию участка в Малибу в штате Калифорния, на котором находится дом бывшего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщили СМИ, включая NBC News и Associated Press, со ссылкой на пресс-секретаря госпожи Харрис Эдуардо Негрона. Нарушителя остановили сотрудники службы безопасности, так что он не смог попасть внутрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Lisa Leutner / Reuters Камала Харрис

Фото: Lisa Leutner / Reuters

На место происшествия прибыла полиция, составившая протокол о незаконном проникновении и на время задержавшая нарушителя. Позже его отпустили. Дом госпожа Харрис купила в декабре 2025 года. По словам господина Негрона, во время инцидента ни ее самой, ни ее мужа не было в доме.

В августе 2025 года президента США Дональд Трамп распорядился снять государственную охрану госпожи Харрис, которую до этого предполагалось продлить еще на год.

Яна Рождественская