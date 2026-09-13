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Неизвестный проник в резиденцию экс-вице-президента США Камалы Харрис

Неизвестный проник на территорию участка в Малибу в штате Калифорния, на котором находится дом бывшего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщили СМИ, включая NBC News и Associated Press, со ссылкой на пресс-секретаря госпожи Харрис Эдуардо Негрона. Нарушителя остановили сотрудники службы безопасности, так что он не смог попасть внутрь.

Камала Харрис

Камала Харрис

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Камала Харрис

Фото: Lisa Leutner / Reuters

На место происшествия прибыла полиция, составившая протокол о незаконном проникновении и на время задержавшая нарушителя. Позже его отпустили. Дом госпожа Харрис купила в декабре 2025 года. По словам господина Негрона, во время инцидента ни ее самой, ни ее мужа не было в доме.

В августе 2025 года президента США Дональд Трамп распорядился снять государственную охрану госпожи Харрис, которую до этого предполагалось продлить еще на год.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Яркие моменты из жизни Камалы Харрис

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Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния) в семье иммигрантов. По отцовской линии имеет афроямайские корни, по материнской — индийские. Ее отец Дональд (на фото) преподавал экономику в Стэнфордском университете, мать Шайамала Гопалан занималась биомедицинскими исследованиями &lt;br>Родители разошлись, когда Камале было пять

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния) в семье иммигрантов. По отцовской линии имеет афроямайские корни, по материнской — индийские. Ее отец Дональд (на фото) преподавал экономику в Стэнфордском университете, мать Шайамала Гопалан занималась биомедицинскими исследованиями
Родители разошлись, когда Камале было пять

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

«Моя мать прекрасно понимала, что воспитывает двух черных дочерей, она была полна решимости сделать так, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами»&lt;br> Имя Камала в переводе с хинди означает «лотос». В детстве Харрис ездила навещать родственников на Ямайку и в Индию &lt;br>На фото: Камала Харрис (в центре) с двоюродными братьями и сестрами на Ямайке

«Моя мать прекрасно понимала, что воспитывает двух черных дочерей, она была полна решимости сделать так, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами»
Имя Камала в переводе с хинди означает «лотос». В детстве Харрис ездила навещать родственников на Ямайку и в Индию
На фото: Камала Харрис (в центре) с двоюродными братьями и сестрами на Ямайке

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

В начальной школе в рамках программы десегрегации Камала (в центре) посещала школы с преимущественно белыми учениками. Так она некоторое время проучилась в благополучном районе Беркли (Калифорния), пока в 1976 году с матерью и младшей сестрой Майей не переехала в канадский Монреаль. Там Камала училась в многонациональной школе и параллельно ходила в танцевальный кружок. Одноклассники вспоминают ее как приятного и общительного ребенка, «ловко лавировавшего между расовыми и социальными разделениями»

В начальной школе в рамках программы десегрегации Камала (в центре) посещала школы с преимущественно белыми учениками. Так она некоторое время проучилась в благополучном районе Беркли (Калифорния), пока в 1976 году с матерью и младшей сестрой Майей не переехала в канадский Монреаль. Там Камала училась в многонациональной школе и параллельно ходила в танцевальный кружок. Одноклассники вспоминают ее как приятного и общительного ребенка, «ловко лавировавшего между расовыми и социальными разделениями»

Фото: English Montreal School Board / Westmount High School / AFP

В 1982 году Камала Харрис (справа) поступила на юридический факультет Говардского университета в Вашингтоне. По ее словам, специальность она выбрала в школе, когда ее подруга поделилась опытом пережитого сексуального насилия. Тогда будущий прокурор решила, что хочет «защищать женщин и детей». Выбор вуза также был не случаен. Говард — университет с преобладанием афроамериканцев

В 1982 году Камала Харрис (справа) поступила на юридический факультет Говардского университета в Вашингтоне. По ее словам, специальность она выбрала в школе, когда ее подруга поделилась опытом пережитого сексуального насилия. Тогда будущий прокурор решила, что хочет «защищать женщин и детей». Выбор вуза также был не случаен. Говард — университет с преобладанием афроамериканцев

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

Получив степень бакалавра, Харрис продолжила учебу в Гастингском колледже права в Калифорнии. В 1990 году получила лицензию на адвокатскую деятельность и начала работать помощником прокурора округа Аламида (Сан-Франциско). В 2003-м была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и занимала этот пост до 2011 года &lt;br>На фото: Камала Харрис (справа) и ее мать во время инаугурации на пост прокурора Сан-Франциско

Получив степень бакалавра, Харрис продолжила учебу в Гастингском колледже права в Калифорнии. В 1990 году получила лицензию на адвокатскую деятельность и начала работать помощником прокурора округа Аламида (Сан-Франциско). В 2003-м была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и занимала этот пост до 2011 года
На фото: Камала Харрис (справа) и ее мать во время инаугурации на пост прокурора Сан-Франциско

Фото: George Nikitin / AP

Через три месяца после вступления в должность прокурора Камала Харрис спровоцировала скандал, отказавшись запрашивать смертную казнь для убийцы полицейского, считая, что подобное наказание не предотвратит новые преступления. Она не изменила свое решение даже несмотря на волну недовольства со стороны полиции, губернатора и ряда сенаторов &lt;br>Свои взгляды на правосудие она изложила в книге «Smart on Crime» (2009)

Через три месяца после вступления в должность прокурора Камала Харрис спровоцировала скандал, отказавшись запрашивать смертную казнь для убийцы полицейского, считая, что подобное наказание не предотвратит новые преступления. Она не изменила свое решение даже несмотря на волну недовольства со стороны полиции, губернатора и ряда сенаторов
Свои взгляды на правосудие она изложила в книге «Smart on Crime» (2009)

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

На посту окружного прокурора Камала Харрис также внедрила программу Back on Track, предусматривающую реабилитацию вместо тюремного срока для впервые осужденных за наркотики &lt;br>На фото: Камала Харрис и мэр Сан-Франциско Вилли Браун, с которым она встречалась в 1994–1995 годах. На подозрения в конфликте интересов Браун отвечал, что Харрис обещала предъявить обвинения, стоит ему перейти улицу в неположенном месте

На посту окружного прокурора Камала Харрис также внедрила программу Back on Track, предусматривающую реабилитацию вместо тюремного срока для впервые осужденных за наркотики
На фото: Камала Харрис и мэр Сан-Франциско Вилли Браун, с которым она встречалась в 1994–1995 годах. На подозрения в конфликте интересов Браун отвечал, что Харрис обещала предъявить обвинения, стоит ему перейти улицу в неположенном месте

Фото: Carlos Avila Gonzalez / The San Francisco Chronicle / Getty Images

В 2010 году Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной и первым представителем афроамериканских и южноазиатских общин на этой должности &lt;br>На фото: Камала Харрис осматривает изъятое оружие, 2013 год

В 2010 году Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной и первым представителем афроамериканских и южноазиатских общин на этой должности
На фото: Камала Харрис осматривает изъятое оружие, 2013 год

Фото: Rich Pedroncelli / AP

Камалу Харрис связывают дружеские отношения с Бараком Обамой, которого она поддерживала еще в 2004 году на выборах в Сенат. В 2008-м она стала первым чиновником из Калифорнии, поддержавшим Обаму в качестве кандидата на президентский пост. В 2012 году во время предвыборного визита Барак Обама назвал Харрис «самым красивым генеральным прокурором в стране» &lt;br>На фото: вице-губернатор Калифорнии Гэфин Ньюсом (слева), генпрокурор штата Камала Харрис и президент Барак Обама в аэропорту Сан-Франциско, 2012 год

Камалу Харрис связывают дружеские отношения с Бараком Обамой, которого она поддерживала еще в 2004 году на выборах в Сенат. В 2008-м она стала первым чиновником из Калифорнии, поддержавшим Обаму в качестве кандидата на президентский пост. В 2012 году во время предвыборного визита Барак Обама назвал Харрис «самым красивым генеральным прокурором в стране»
На фото: вице-губернатор Калифорнии Гэфин Ньюсом (слева), генпрокурор штата Камала Харрис и президент Барак Обама в аэропорту Сан-Франциско, 2012 год

Фото: Eric Risberg / AP

В 2014 году Камала Харрис была переизбрана на должность генпрокурора Калифорнии. Одно из ее достижений на посту — внедрение онлайн-платформы Open Justice, призванной повысить доверие общества к правоохранительной системе. База данных собирала статистику о количестве смертей и травм содержащихся под стражей &lt;br>На фото: Камала Харрис (в центре) объявляет о ликвидации банды наркоторговцев

В 2014 году Камала Харрис была переизбрана на должность генпрокурора Калифорнии. Одно из ее достижений на посту — внедрение онлайн-платформы Open Justice, призванной повысить доверие общества к правоохранительной системе. База данных собирала статистику о количестве смертей и травм содержащихся под стражей
На фото: Камала Харрис (в центре) объявляет о ликвидации банды наркоторговцев

Фото: Scott Smith / AP

В 2015 году сенатор от Калифорнии Барбара Боксер заявила об отставке. В борьбе за освободившееся кресло сошлись 34 претендента. В итоговом голосовании Камала Харрис (на фото) обошла соратницу по партии Лоррету Санчес и стала первым в США сенатором индийского происхождения

В 2015 году сенатор от Калифорнии Барбара Боксер заявила об отставке. В борьбе за освободившееся кресло сошлись 34 претендента. В итоговом голосовании Камала Харрис (на фото) обошла соратницу по партии Лоррету Санчес и стала первым в США сенатором индийского происхождения

Фото: Damian Dovarganes / AP

В январе 2019 года Камала Харрис объявила о выдвижении на пост президента США. Она посетила ресторан «Сильвия» в Гарлеме — традиционное мероприятие для демократических выдвиженцев, где встретилась с известным активистом за гражданские права чернокожих Фредом Шарптоном

В январе 2019 года Камала Харрис объявила о выдвижении на пост президента США. Она посетила ресторан «Сильвия» в Гарлеме — традиционное мероприятие для демократических выдвиженцев, где встретилась с известным активистом за гражданские права чернокожих Фредом Шарптоном

Фото: Bebeto Matthews / POOL / AFP

В том же году Харрис совершила тур по Америке, выступая на партийных собраниях и политических мероприятиях. Тогда общественность познакомилась с ее мужем — Дугласом Эмхоффом, юристом в индустрии развлечений. Они поженились в 2014-м. У пары нет общих детей, но они воспитывали сына и дочь Эмхоффа от первого брака. По словам Харрис, у нее теплые отношения с детьми: «Они называют меня мамала»

В том же году Харрис совершила тур по Америке, выступая на партийных собраниях и политических мероприятиях. Тогда общественность познакомилась с ее мужем — Дугласом Эмхоффом, юристом в индустрии развлечений. Они поженились в 2014-м. У пары нет общих детей, но они воспитывали сына и дочь Эмхоффа от первого брака. По словам Харрис, у нее теплые отношения с детьми: «Они называют меня мамала»

Фото: Alex Wong / Getty Images

Впоследствии Камала Харрис вышла из президентской гонки, а в августе 2020 года на съезде демпартии США стала кандидатом на пост вице-президента при Джо Байдене. После победы тандема на выборах Харрис стала первой женщиной вице-президентом и первым человеком афроамериканского происхождения на этой должности. В победной речи она заявила: «Я, возможно, первая женщина в этом офисе, я не буду последней, потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня вечером, видит, что это страна возможностей»

Впоследствии Камала Харрис вышла из президентской гонки, а в августе 2020 года на съезде демпартии США стала кандидатом на пост вице-президента при Джо Байдене. После победы тандема на выборах Харрис стала первой женщиной вице-президентом и первым человеком афроамериканского происхождения на этой должности. В победной речи она заявила: «Я, возможно, первая женщина в этом офисе, я не буду последней, потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня вечером, видит, что это страна возможностей»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Белом доме Камала Харрис курировала вопрос миграции, получив прозвище «Царь границы». Под ее руководством был написан закон о защите избирательных прав. В администрации 46-го президента США Джо Байдена она имела репутацию хорошего дипломата

В Белом доме Камала Харрис курировала вопрос миграции, получив прозвище «Царь границы». Под ее руководством был написан закон о защите избирательных прав. В администрации 46-го президента США Джо Байдена она имела репутацию хорошего дипломата

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

21 июля 2024 года Джо Байден отказался от переизбрания на второй срок. За первые 24 часа штаб Камалы Харрис собрал $81 млн пожертвований, что оказалось рекордной суммой, полученной за один день кампанией кандидата в президенты, за всю историю США. Ее кандидатуру поддержали экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама. 22 августа Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты

21 июля 2024 года Джо Байден отказался от переизбрания на второй срок. За первые 24 часа штаб Камалы Харрис собрал $81 млн пожертвований, что оказалось рекордной суммой, полученной за один день кампанией кандидата в президенты, за всю историю США. Ее кандидатуру поддержали экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама. 22 августа Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

10 сентября на телеканале ABC News состоялись первые и пока единственные дебаты кандидатов на пост президента США Камалы Харрис и Дональда Трампа. По мнению как консервативных, так и либеральных наблюдателей, победу одержала Харрис. Кандидат от республиканцев от повторных дебатов отказался

10 сентября на телеканале ABC News состоялись первые и пока единственные дебаты кандидатов на пост президента США Камалы Харрис и Дональда Трампа. По мнению как консервативных, так и либеральных наблюдателей, победу одержала Харрис. Кандидат от республиканцев от повторных дебатов отказался

Фото: Win McNamee / Getty Images

В политической программе Камалы Харрис большое внимание уделяется реформам в миграционной сфере, праву на аборт, защите меньшинств и изменению климата. Во внешней политике Харрис поддерживает Украину в конфликте с Россией и Израиль в борьбе с «Хезболлой» и «Хамасом». В случае победы на президентских выборах, Камала Харрис станет первой женщиной-президентом в истории США &lt;br>На фото: Харрис на авиабазе в штате Мэриленд, 22 сентября 2024 года

В политической программе Камалы Харрис большое внимание уделяется реформам в миграционной сфере, праву на аборт, защите меньшинств и изменению климата. Во внешней политике Харрис поддерживает Украину в конфликте с Россией и Израиль в борьбе с «Хезболлой» и «Хамасом». В случае победы на президентских выборах, Камала Харрис станет первой женщиной-президентом в истории США
На фото: Харрис на авиабазе в штате Мэриленд, 22 сентября 2024 года

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

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Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния) в семье иммигрантов. По отцовской линии имеет афроямайские корни, по материнской — индийские. Ее отец Дональд (на фото) преподавал экономику в Стэнфордском университете, мать Шайамала Гопалан занималась биомедицинскими исследованиями
Родители разошлись, когда Камале было пять

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

«Моя мать прекрасно понимала, что воспитывает двух черных дочерей, она была полна решимости сделать так, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами»
Имя Камала в переводе с хинди означает «лотос». В детстве Харрис ездила навещать родственников на Ямайку и в Индию
На фото: Камала Харрис (в центре) с двоюродными братьями и сестрами на Ямайке

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

В начальной школе в рамках программы десегрегации Камала (в центре) посещала школы с преимущественно белыми учениками. Так она некоторое время проучилась в благополучном районе Беркли (Калифорния), пока в 1976 году с матерью и младшей сестрой Майей не переехала в канадский Монреаль. Там Камала училась в многонациональной школе и параллельно ходила в танцевальный кружок. Одноклассники вспоминают ее как приятного и общительного ребенка, «ловко лавировавшего между расовыми и социальными разделениями»

Фото: English Montreal School Board / Westmount High School / AFP

В 1982 году Камала Харрис (справа) поступила на юридический факультет Говардского университета в Вашингтоне. По ее словам, специальность она выбрала в школе, когда ее подруга поделилась опытом пережитого сексуального насилия. Тогда будущий прокурор решила, что хочет «защищать женщин и детей». Выбор вуза также был не случаен. Говард — университет с преобладанием афроамериканцев

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

Получив степень бакалавра, Харрис продолжила учебу в Гастингском колледже права в Калифорнии. В 1990 году получила лицензию на адвокатскую деятельность и начала работать помощником прокурора округа Аламида (Сан-Франциско). В 2003-м была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и занимала этот пост до 2011 года
На фото: Камала Харрис (справа) и ее мать во время инаугурации на пост прокурора Сан-Франциско

Фото: George Nikitin / AP

Через три месяца после вступления в должность прокурора Камала Харрис спровоцировала скандал, отказавшись запрашивать смертную казнь для убийцы полицейского, считая, что подобное наказание не предотвратит новые преступления. Она не изменила свое решение даже несмотря на волну недовольства со стороны полиции, губернатора и ряда сенаторов
Свои взгляды на правосудие она изложила в книге «Smart on Crime» (2009)

Фото: Courtesy of Kamala Harris / AFP

На посту окружного прокурора Камала Харрис также внедрила программу Back on Track, предусматривающую реабилитацию вместо тюремного срока для впервые осужденных за наркотики
На фото: Камала Харрис и мэр Сан-Франциско Вилли Браун, с которым она встречалась в 1994–1995 годах. На подозрения в конфликте интересов Браун отвечал, что Харрис обещала предъявить обвинения, стоит ему перейти улицу в неположенном месте

Фото: Carlos Avila Gonzalez / The San Francisco Chronicle / Getty Images

В 2010 году Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной и первым представителем афроамериканских и южноазиатских общин на этой должности
На фото: Камала Харрис осматривает изъятое оружие, 2013 год

Фото: Rich Pedroncelli / AP

Камалу Харрис связывают дружеские отношения с Бараком Обамой, которого она поддерживала еще в 2004 году на выборах в Сенат. В 2008-м она стала первым чиновником из Калифорнии, поддержавшим Обаму в качестве кандидата на президентский пост. В 2012 году во время предвыборного визита Барак Обама назвал Харрис «самым красивым генеральным прокурором в стране»
На фото: вице-губернатор Калифорнии Гэфин Ньюсом (слева), генпрокурор штата Камала Харрис и президент Барак Обама в аэропорту Сан-Франциско, 2012 год

Фото: Eric Risberg / AP

В 2014 году Камала Харрис была переизбрана на должность генпрокурора Калифорнии. Одно из ее достижений на посту — внедрение онлайн-платформы Open Justice, призванной повысить доверие общества к правоохранительной системе. База данных собирала статистику о количестве смертей и травм содержащихся под стражей
На фото: Камала Харрис (в центре) объявляет о ликвидации банды наркоторговцев

Фото: Scott Smith / AP

В 2015 году сенатор от Калифорнии Барбара Боксер заявила об отставке. В борьбе за освободившееся кресло сошлись 34 претендента. В итоговом голосовании Камала Харрис (на фото) обошла соратницу по партии Лоррету Санчес и стала первым в США сенатором индийского происхождения

Фото: Damian Dovarganes / AP

В январе 2019 года Камала Харрис объявила о выдвижении на пост президента США. Она посетила ресторан «Сильвия» в Гарлеме — традиционное мероприятие для демократических выдвиженцев, где встретилась с известным активистом за гражданские права чернокожих Фредом Шарптоном

Фото: Bebeto Matthews / POOL / AFP

В том же году Харрис совершила тур по Америке, выступая на партийных собраниях и политических мероприятиях. Тогда общественность познакомилась с ее мужем — Дугласом Эмхоффом, юристом в индустрии развлечений. Они поженились в 2014-м. У пары нет общих детей, но они воспитывали сына и дочь Эмхоффа от первого брака. По словам Харрис, у нее теплые отношения с детьми: «Они называют меня мамала»

Фото: Alex Wong / Getty Images

Впоследствии Камала Харрис вышла из президентской гонки, а в августе 2020 года на съезде демпартии США стала кандидатом на пост вице-президента при Джо Байдене. После победы тандема на выборах Харрис стала первой женщиной вице-президентом и первым человеком афроамериканского происхождения на этой должности. В победной речи она заявила: «Я, возможно, первая женщина в этом офисе, я не буду последней, потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня вечером, видит, что это страна возможностей»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Белом доме Камала Харрис курировала вопрос миграции, получив прозвище «Царь границы». Под ее руководством был написан закон о защите избирательных прав. В администрации 46-го президента США Джо Байдена она имела репутацию хорошего дипломата

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

21 июля 2024 года Джо Байден отказался от переизбрания на второй срок. За первые 24 часа штаб Камалы Харрис собрал $81 млн пожертвований, что оказалось рекордной суммой, полученной за один день кампанией кандидата в президенты, за всю историю США. Ее кандидатуру поддержали экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама. 22 августа Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

10 сентября на телеканале ABC News состоялись первые и пока единственные дебаты кандидатов на пост президента США Камалы Харрис и Дональда Трампа. По мнению как консервативных, так и либеральных наблюдателей, победу одержала Харрис. Кандидат от республиканцев от повторных дебатов отказался

Фото: Win McNamee / Getty Images

В политической программе Камалы Харрис большое внимание уделяется реформам в миграционной сфере, праву на аборт, защите меньшинств и изменению климата. Во внешней политике Харрис поддерживает Украину в конфликте с Россией и Израиль в борьбе с «Хезболлой» и «Хамасом». В случае победы на президентских выборах, Камала Харрис станет первой женщиной-президентом в истории США
На фото: Харрис на авиабазе в штате Мэриленд, 22 сентября 2024 года

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Государственная охрана Камалы Харрис, предоставленная Секретной службой США, изначально была назначена на шесть месяцев после окончания ее полномочий вице-президента.

Продлить защиту еще на год планировалось по директиве Джо Байдена, подписанной незадолго до его ухода с поста. Однако распоряжением Дональда Трампа в августе 2025 года эта директива была отменена.

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