Трамп оставил Харрис без госохраны

Президент США Дональд Трамп распорядился с 1 сентября прекратить государственную охрану для бывшей вице-президента Камалы Харрис, сообщила CNN. Охрана, предоставленная Секретной службой, была назначена на шесть месяцев после окончания ее полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Etienne Laurent / Reuters Камала Харрис

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Изначально планировалось продлить защиту Камале Харрис на год по директиве Джо Байдена, подписанной незадолго до его ухода с поста. Однако распоряжением Дональда Трампа эта директива была отменена.

Камала Харрис была оппонентом Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года. Она заменила Джо Байдена, который из-за опасений по поводу здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок.