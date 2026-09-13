Похоронную мафию тоже хоронят

В Сочи закрыто уголовное дело в отношении сотрудника похоронной службы «Ритуал» Николая Ильютченко, одного из 13 подсудимых по делу «кладбищенского» преступного сообщества. Господин Ильютченко скончался в период судебного процесса, суд над остальными фигурантами продолжается. По версии следствия, группировка под руководством советника мэра Сочи Родиона Пищура вымогала у родственников умерших суммы от 100 тыс. до 800 тыс. руб. якобы за бетонные работы, на самом деле — за место захоронения. В деле насчитывается 79 эпизодов взяток на 20,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный райсуд Сочи прекратил уголовное преследование бывшего специалиста информационно-правового отдела городского АНО «Ритуал» Николая Ильютченко в связи со смертью подсудимого, с чем согласились его родственники. В судебном акте, опубликованном в ГАС «Правосудие», приведены новые детали резонансного дела о «похоронной мафии», действовавшей в Сочи до 2024 года. Фигурантов дела обвиняют в причастности к преступному сообществу и получении взяток на сумму 20,8 млн руб. (всего 79 эпизодов).

По версии обвинения, преступное сообщество создал Родион Пищур, общественный советник по финансово-экономическим вопросам тогдашнего главы города Алексея Копайгородского.

Господин Пищур вовлек в криминальную деятельность начальника отдела организации похоронного дела администрации Сочи Станислава Гармаша, специалистов отдела Евгения Пивнева и Ивана Калмыкова, директора ООО «Ритуал-Сочи» Валентину Синицыну, начальника отдела ритуальных услуг АНО «Ритуал» Виктора Данильчука, сотрудника АНО Николая Ильютченко, а также индивидуальных предпринимателей и работников кладбищ. В преступное сообщество, по данным следствия, входили 13 человек.

Обвинение полагает, что злоумышленники создали базу данных свободных мест под захоронение и поставили на каждое кладбище своего «смотрителя».

Общаясь с семьями, обращавшимися за организацией похорон, участники сочинской «кладбищенской мафии» действовали по одной схеме, утверждает обвинение. Сначала родственникам показывали неблагоустроенные и труднодоступные места для захоронения, в том числе на оползневых склонах в горах. Затем клиентам сообщали, что при оплате дополнительных услуг они могут рассчитывать на более удобный участок.

Услуги стоили от 100 тыс. до 800 тыс. руб., чаще всего участники сообщества получали около 200–250 тыс. руб. с семьи.

Чтобы убедить клиентов в законности сделок, злоумышленники предлагали им заключать договоры с индивидуальными предпринимателями якобы на выполнение бетонных работ. На самом деле, полагает следствие, необходимости в этой услуге не было.

По версии обвинения, Родион Пищур, оставаясь в тени, руководил деятельностью всех участников преступного сообщества. С учетом своего должностного положения и связей в руководстве города господин Пищур длительное время не попадал в поле зрения правоохранительных органов и мог принимать меры к сокрытию преступлений «похоронной мафии», считает следствие. Предполагаемый организатор преступного сообщества был арестован в июле 2024 года, после чего к уголовной ответственности начали привлекать и его сообщников. Слушание дела по существу началось в Центральном райсуде Сочи в ноябре 2025 года, следующее заседание пройдет 11 ноября текущего года.

Как ранее писал “Ъ”, истории о навязывании ненужных услуг на кладбищах в Сочи упоминаются не только в уголовном деле «похоронной мафии». Недавно прокуратура заставила индивидуальных предпринимателей Вячеслава Клименко и Николая Чуцкова вернуть вдове участника СВО оплату за бетонирование участка в сумме 230 тыс. руб. Прокуратура напомнила, что принуждение родственников погибших к оплате ритуальных услуг недопустимо.

Анна Перова, Краснодар