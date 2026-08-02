В Сочи организаторы похорон незаконно получили 230 тыс. рублей от вдовы бойца СВО

Прокуратура Сочи добилась возврата вдове участника СВО Ольге Перерве денежных средств в сумме 230 тыс. руб., которые организаторы похорон ее мужа незаконно получили от женщины за погребение. Кроме того, семье выплатят проценты за пользование чужими средствами в сумме 110 тыс. руб. Решение по иску прокуратуры вынес Центральный райсуд Сочи, судебный акт вступил в силу.

Ответчиками по делу привлечены индивидуальные предприниматели Вячеслав Клименко и Николай Чуцков, которые занимались организацией похорон на Барановском муниципальном кладбище Сочи. Ольга Перерва сообщила в прокуратуру города, что в 2023 году администрация кладбища вынудила ее оплатить бетонные работы на месте погребения стоимостью 230 тыс. руб. Женщина в тот момент находилась в стрессовом состоянии и не могла осознать, что ей навязывают ненужную услугу.

Прокуратура Сочи в своем заявлении в суд в интересах Ольги Перервы указала, что одной из приоритетных задач российского общества и государства является создание системы социальной поддержки участников специальной военной операции. Погребение участников СВО и установка памятников осуществляются за счет государства, принуждение родственников к оплате ритуальных услуг недопустимо, напомнило надзорное ведомство. Суд с этим согласился.

Анна Перова, Краснодар