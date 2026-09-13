Дело о хищении 1 млрд рублей из Промрегионбанка прекращено из-за сроков давности

Замоскворецкий райсуд столицы в конце августа прекратил уголовное преследование Олега Власова и других обвиняемых в исчезновении средств из Промрегионбанка, который разорился еще в 2016 году. Закрыт был эпизод, связанный с покушением на особо крупное мошенничество в сфере страхования (ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Суд вынес соответствующее постановление по не реабилитирующему фигурантов основанию — в связи с истечением сроков давности. В деле остается только ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем. Адвокат Олега Власова Олег Кочиев сообщил “Ъ”, что намерен добиваться прекращения уголовного преследования по последнему оставшемуся в деле эпизоду, о создании ОПС. По ст. 210 УК РФ срок давности составляет 15 лет, а по остальным — десять.

Покушение на мошенничество, по версии следствия, заключалось в создании группы фиктивных вкладчиков, якобы разместивших в Промрегионбанке суммы, не превышающие 1,4 млн руб. для каждого. Организаторы аферы рассчитывали получить по ним компенсацию от государства уже после отзыва банковской лицензии, так как подобные вклады в случае крушения кредитного учреждения гарантированно возмещаются АСВ. Согласно материалам дела, в январе 2015 года фигуранты объединились в ОПС с целью хищения средств вкладчиков и других активов из финансовых структур, находившихся на грани отзыва лицензии.

Подробнее о деле читайте в материале «Банкир остался без эпизодов».