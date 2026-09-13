Расходы еврейских организаций в США на безопасность достигли рекордного $1 млрд
Траты американских еврейских организаций на безопасность составили беспрецедентные $1,02 млрд,— они выросли примерно на треть с 2024 года. Об этом написало Axios со ссылкой на данные Еврейских федераций Северной Америки (JFNA), объединяющей около 4,5 тыс. синагог, общин, школ и других организаций. По их подсчетам, среднее такое учреждение теперь тратит на безопасность $225 тыс. в год.
Как отмечают в JFNA, это связано с ростом нападений на почве антисемитизма. В последнее время меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре-октябре Рош ха-Шана и Йом-кипур, когда в синагогах и других местах собирается много людей.
Ранее сообщалось, что в последнее время синагоги в разных частях США все чаще проводят учебные тренировки для членов своей общины и создают из них добровольные отряды самообороны.
Рост расходов отражает то, что защита требуется не только отдельным зданиям, но и мероприятиям с большим числом участников. В октябре 2024 года ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупреждали, что наиболее «привлекательными» целями для нападений на почве ненависти являются еврейские учреждения — в частности, синагоги, общественные центры и крупные публичные собрания.
Такая конфигурация угроз объясняет, почему расходы могут расти одновременно у синагог, общинных центров и других организаций, а не сводиться к охране одного объекта: под определение потенциальной цели попадают и места проведения массовых мероприятий.