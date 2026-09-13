Расходы еврейских организаций в США на безопасность достигли рекордного $1 млрд

Траты американских еврейских организаций на безопасность составили беспрецедентные $1,02 млрд,— они выросли примерно на треть с 2024 года. Об этом написало Axios со ссылкой на данные Еврейских федераций Северной Америки (JFNA), объединяющей около 4,5 тыс. синагог, общин, школ и других организаций. По их подсчетам, среднее такое учреждение теперь тратит на безопасность $225 тыс. в год.

Как отмечают в JFNA, это связано с ростом нападений на почве антисемитизма. В последнее время меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре-октябре Рош ха-Шана и Йом-кипур, когда в синагогах и других местах собирается много людей.

Ранее сообщалось, что в последнее время синагоги в разных частях США все чаще проводят учебные тренировки для членов своей общины и создают из них добровольные отряды самообороны.

Яна Рождественская