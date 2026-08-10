Axios: в американских синагогах создают отряды самообороны

Синагоги в разных частях США тренируют членов своей общины и создают из них добровольные отряды самообороны, написало издание Axios. Это происходит в условиях роста нападений на почве антисемитизма. По данным Антидиффамационной лиги (ADL), их число в 2025 году оказалось рекордным с 1979-го, достигнув 203 случаев.

Axios цитирует бывшего сотрудника ФБР и главу службы безопасности Федерации евреев Большого Вашингтона Расти Розенталя: «Это не значит, что мы ниндзя… или сотрудники правоохранительных органов, но каждый может сыграть свою роль». Глава еврейской неправительственной организации «Служба безопасности общин» Ричард Приэм сказал, что у них прошли обучение приемам самообороны около 7,1 тыс. добровольцев, которые теперь обеспечивают охрану более 500 синагог и мероприятий.

Яна Рождественская