Как премьер Индии провел саммит БРИКС

12–13 сентября в Нью-Дели прошли саммит лидеров БРИКС, куда официально входят уже десять стран, и расширенное заседание с участием стран—партнеров группы, которых с момента учреждения этого статуса на саммите в Казани в 2024 году набралось столько же, сколько и членов. Пожалуй, главным успехом мероприятия стала способность разросшейся группы стран достичь консенсуса и единогласно принять совместное заявление с критикой США за войну в Иране и односторонние санкции, не называющее это государство прямо.

В два часа дня после приветствия премьером Индии лидеров всех стран—членов БРИКС и его вступительной речи перед табличкой «Бхарат» (официальное название Индии на хинди) саммиту был наконец дан старт, правда в закрытом режиме. Спустя два часа Нарендра Моди объявил, что лидеры приняли совместную декларацию. Одной из главных интриг было то, в каких формулировках затронут войну на Ближнем Востоке. Некоторые, в первую очередь Иран, требовали недвусмысленного осуждения действий США и Израиля против Исламской Республики, тогда как ОАЭ этому противились. Поэтому многие выражали сомнение, что декларацию удастся принять быстро (и что ее вообще удастся принять).

Однако на состоявшихся накануне переговорах, которые, по данным индийских правительственных источников, продлились до четырех часов утра субботы, страны БРИКС достигли консенсуса. В совместной декларации они выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призвав к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры. Члены БРИКС также осудили односторонние санкции и другие принудительные меры, подрывающие международную торговлю и устоявшиеся глобальные правила. США в этой связи упомянуты не были, но намек был очевиден.

Наконец — и это явно стало реверансом в сторону страны—хозяйки мероприятия,— все члены группы единогласно подписались под осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях и отдельно осудили теракт 22 апреля 2025 года в регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан в этой связи также не был упомянут, хотя хорошо известно, на кого в Нью-Дели возлагают вину за этот теракт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Моди вивенди».